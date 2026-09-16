Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Silivri'de ifade verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



"FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahalesi oldu" iddialarını reddeden Şaşmaz, Osman Sınav'ın tehdit edildiğini için diziden ayrıldığını öne sürdü.



KURTLAR VADİSİ - FETÖ HATTI DEŞİFRE



Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin, "Gladio" ve "Pusu" gibi serilerinde FETÖ'nün Ergenekon kumpası süreçlerinden etkilendiği değerlendiriliyor.



İNCELEME BAŞLATILDI: BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ



Bu bağlamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak.



Takvim.com.tr, Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki temasın kronolojik iz düşümlerini deşifre etti.