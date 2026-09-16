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Pandoranın kutusu açıldı! Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki kronolojik iz düşümleri: Pusu'ya inceleme başlatıldı

Kozinoğlu soruşturması, Kurtlar Vadisi'ne dayandı. Raci Şaşmaz'ın ifadesi kafalardaki soru işaretini gidermezken pandoranın kutusu açıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı. Bu bağlamda TAKVİM, Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki temasın kronolojik iz düşümlerini deşifre etti. 2009'dan 15 Temmuz 2016'daki hain geceye uzanan süreçte "tesadüf denmeyecek" enstantaneler mevcut. 17/25 Aralık öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan sahnelerle aynı dönemde kainat iblisi Gülen'den "Muhterem Bey" diye bahsediliyor. PANA Film, 15 Temmuz'dan aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe'nin domainlerini toplayıp patentini alıyor. Pusu'nun finalinde Boğaziçi Köprüsü'nü havaya uçurtmaktan bahsediliyor, 36 gün sonra köprü FETÖ'cü cuntanın merkezi oluyor.

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Pandoranın kutusu açıldı! Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki kronolojik iz düşümleri: Pusu'ya inceleme başlatıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ndeki "Pusu"yu açık etti... Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte sorgulanan Raci Şaşmaz, FETÖ'nün subliminal mesajlarını içeren sahneler için tatmin edici açıklama yapamadı.

Şaşmaz, "Karakterler kurgu. Kaşifoğlu karakteri istihbarattaki çatışmayı anlatıyordu" demekle yetindi.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Silivri'de ifade verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Silivri'de ifade verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

"FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahalesi oldu" iddialarını reddeden Şaşmaz, Osman Sınav'ın tehdit edildiğini için diziden ayrıldığını öne sürdü.

KURTLAR VADİSİ - FETÖ HATTI DEŞİFRE

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin, "Gladio" ve "Pusu" gibi serilerinde FETÖ'nün Ergenekon kumpası süreçlerinden etkilendiği değerlendiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI: BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu bağlamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak.

Takvim.com.tr, Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki temasın kronolojik iz düşümlerini deşifre etti.

Dizideki havacı komutan ʺDarbemiz ÖKSÜZ olurʺ deyip FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e gönderme yapıyorDizideki havacı komutan ʺDarbemiz ÖKSÜZ olurʺ deyip FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e gönderme yapıyor

2009 - 15 Temmuz 2016 aralığında Kozinoğlu'nun ölümünden 17/25 Aralık kumpasına, Kurtlar Vadisi Darbe dizisinden FETÖ'cü darbe girişimine kadar "tesadüf denmeyecek" enstantaneler mevcut.

2009: Kurtlar Vadisi Gladio'da darbe planı işlendi. İblis başı Fetullah Gülen'e "İmam" denip, "Bizim yapacağımız darbe ÖKSÜZ olur" ifadeleri kullanıldı.

Video Oynatma İkonu Kurtlar Vadisi'nde şok Adil Öksüz göndermesi!



Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımında yer alması ve "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olması göz önünde bulundurulunca mezkur sahne iyice şüphe uyandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araçKurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde Memati ve Kazım’ın bulunduğu 34 FG 7061 plakalı araç


2010: Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.

Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) simgelediği iddia edildi.

Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesiKaşifoğlu'nun ölüm sahnesi

2011: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri için infaz emri verildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de MİT'çi Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi. 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde "Kaşifoğlu" karakterinin iğneyle öldürüldüğü anlatıldı.

Dizide FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli subliminal mesajlar yer aldı. 17/25 Aralık sonrasında kaleme alınan senaryolarda elebaşı Fetullah Gülen'den "Muhterem Bey" olarak bahsedildi.

KVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildiKVP'de bir mezarlık sahnesinde üzerinde ʺERDOĞANʺ yazan mezar taşı ekrana getirildi

2012: 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Dizide kainat iblisi Fetullah Gülen'e ʺMuhterem Beyʺ dendiDizide kainat iblisi Fetullah Gülen'e ʺMuhterem Beyʺ dendi

2014: Kurtlar Vadisi Pusu'da kainat iblisi Fetullah Gülen'e "Muhterem Bey" karakteri ile yer verildi.

Pandoranın kutusu açıldı! Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki kronolojik iz düşümleri: Pusu'ya inceleme başlatıldı-6


'1 DOLAR' AYRINTISI

2016, 15 Temmuz öncesi: Kurtlar Vadisi'nin 202. bölümünde Safiye, konsey başkanının kasasında bulduğu 1 doları, "Yurt dışındaki hocanın şifresi" diye ifade etmişti.

ʺKurtlar Vadisi Darbeʺ için 15 Temmuz'dan önce yapılan başvuruʺKurtlar Vadisi Darbeʺ için 15 Temmuz'dan önce yapılan başvuru

15 TEMMUZ'U ÖNCEDEN BİLİYORLAR MIYDI?

PANA Film'in 15 Temmuz'dan önce "Kurtlar Vadisi Darbe" dizisi üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda ve sosyal medyada "Kurtlar Vadisi ekibi darbeyi önceden biliyor muydu?" sorgulamasına yol açtı.

2016: 15 Temmuz'dan 4 ay önce "kurtlarvadisidarbe.com" ve "kurtlarvadisidarbe.net" sitelerinin domainlerini alan Pana Film, darbe girişiminden 2 ay önce de patent başvurusunda bulundu.

Pandoranın kutusu açıldı! Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki kronolojik iz düşümleri: Pusu'ya inceleme başlatıldı-8


Dizinin 9 Haziran 2016'daki finalindeki köprü sahnesi de oldukça dikkat çekici.

PUSU'NUN FİNALİNDEKİ KÖPRÜ SAHNESİ

Gölge isimli karakter, Boğaz Köprüsü'nden İstanbul'u izleyip "3 köprüyü birden havaya uçuracağım, Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayırma zamanı geldi" ifadelerini kullanıyor.

Pandoranın kutusu açıldı! Kurtlar Vadisi - FETÖ hattındaki kronolojik iz düşümleri: Pusu'ya inceleme başlatıldı-9

Bu sahneden günler sonra, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü cuntacılar Boğaz Köprüsü'nü tanklarla kapattı. Köprü, darbenin merkez noktalarından biri oldu.

FETÖ'nün dizileri subliminal mesajlar vermek için araç olarak kullandığı aşikar.

Örgütün Samanyolu TV'sindeki Şefkat Tepe, Tek Türkiye ve Sungurlar dizilerindeki algı operasyonları ve manipülasyonlar hala zihinlerdeki yerini koruyor.

Bu örneklerle Kurtlar Vadisi Gladio ve Pusu'daki sahneler göz önünde bulundurulduğunda senaryodaki FETÖ etkisinin fotoğrafı netleşiyor.

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ARTIK PANDORANIN KUTUSU AÇILDI

Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile Kurtlar Vadisi'ne uzanan süreç deyim yerindeyse pandoranın kutusunu açtı. Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu kimin yazdığının yanı sıra senariste bilgileri kimin ulaştırdığı merak ediliyor. FETÖ ve uzantılarının Kurtlar Vadisi ekibine bilgi ve mesajlar taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

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