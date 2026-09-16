Kurtlar Vadisi Pusu’da FETÖ yapımları detayı: Oyuncu kadrosundaki kesişim dikkat çekti
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının yeniden açılması, Kurtlar Vadisi Pusu’nun geçmiş kadrosundaki dikkat çeken bağlantıları yeniden gündeme taşıdı. FETÖ’nün medya yapılanmasında öne çıkan Samanyolu TV’nin Tek Türkiye, Şefkat Tepe ve Kollama gibi yapımlarında rol alan çok sayıda ismin farklı dönemlerde Pusu kadrosuna geçmesi, arşiv kayıtlarındaki oyuncu trafiğini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle örgütün etkisini artırdığı yıllardaki bu geçişler dikkat çekti.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla Kurtlar Vadisi Pusu da yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Kozinoğlu dosyasının yeniden gündeme gelmesiyle dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ile Kozinoğlu arasında benzerlik kuran tartışmalar da yeniden alevlendi.
PUSU'NUN GEÇMİŞ KADROSU MERCEK ALTINDA
Kozinoğlu soruşturmasının Kurtlar Vadisi Pusu'yu yeniden gündeme taşımasının ardından dizinin geçmiş sezonlarındaki oyuncu kadroları da mercek altına alındı.
Yapılan filmografi taramasında, Pusu'da farklı dönemlerde rol alan bazı oyuncuların daha önce ya da aynı yıllarda Samanyolu TV'de yayımlanan yapımlarda da görev aldığı görüldü.
Tek Türkiye, Şefkat Tepe ve Kollama'nın FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma ve dava dosyalarında yer aldığı bilinirken, arşiv taramasında bu yapımlarda rol alan bazı isimlerin Kurtlar Vadisi Pusu kadrosunda da bulunması dikkat çekti.
YARGI DOSYALARINA GİREN DİZİLER MERCEK ALTINDA
FETÖ'nün propaganda merkezi olan Samanyolu TV'de yayımlanan Şefkat Tepe, Tek Türkiye ve Kollama, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin farklı soruşturma ve yargı dosyalarında gündeme gelmişti.
Tahşiyecilere kumpas iddianamesinde Şefkat Tepe ayrıntılı biçimde ele alındı. İddianamede teröristbaşı Fetullah Gülen ile dönemin Samanyolu Yayın Grubu Başkanı FETÖ'cü Hidayet Karaca arasındaki görüşmelere, dizideki "Karanlık Kurul" bölümlerine ve medya üzerinden mesaj verildiğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Tek Türkiye de aynı dava kapsamında mahkemenin gündemine geldi. Dizinin senaristi, hikâye yazarları, yönetmeni ve yapımcısı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlendi. Tanık anlatımlarında "Karanlık Kurul" sahnelerinin dizinin ana hikâyesinden ayrı şekilde eklendiğine ilişkin beyanlar yer aldı.
Kollama ise kaset komplosuna ilişkin iddianamede doğrudan yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede dizinin 120'nci bölümündeki bazı diyaloglar aktarıldı ve yapımın örgüt mensuplarına mesaj veya talimat amacıyla kullanıldığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.
17-25 ARALIK SÜRECİ SONRASI DİZİLER YENİDEN TARTIŞILDI
17-25 Aralık 2013 FETÖ kumpasının ardından Samanyolu TV'nin yayın çizgisi ve dizi içerikleri daha yoğun biçimde tartışılmaya başlandı.
Şefkat Tepe'ye ilişkin iddianamelerde dizideki bazı sahne ve diyaloglarla dönemin siyasi ve adli gelişmeleri arasında benzerlik kuruldu. Kollama'ya ilişkin dosyada ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP yöneticilerine yönelik kaset komplosunu çağrıştırdığı değerlendirilen diyalogların dizide yer aldığı belirtildi.
YARGI DOSYALARINA GİREN DİZİLERDEKİ İSİMLER PUSU'DA DA YER ALDI
Filmografi taramasında asıl dikkat çeken bölüm, adı doğrudan yargı dosyalarına giren Tek Türkiye, Şefkat Tepe ve Kollama kadrolarıyla Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki kesişim oldu.
Bu yapımlarda rol alan İbrahim Gündoğan, Sonat Dursun, Murat Çobangil, Ertuğrul Şakar, İsmet Uluer, Mehmet Salim Kadıcık, Ömer Genç, Eray Türk, Zeki Yıldırım ve Ergün Kuyucu farklı dönemlerde Kurtlar Vadisi Pusu kadrosunda da yer aldı.
İbrahim Gündoğan'ın Tek Türkiye ve Kollama'daki oyunculuğunun ardından 2012'den itibaren Pusu'nun dört sezonunda yer aldığı görülüyor. Sonat Dursun, Tek Türkiye'nin ardından 2013-2015 arasında Pusu kadrosunda bulundu. Murat Çobangil ise Tek Türkiye'deki 2007, 2008 ve 2010 sezonlarının ardından 2013-2015 döneminde Pusu'da rol aldı.
Şefkat Tepe kadrosunda bulunan İsmet Uluer ve Mehmet Salim Kadıcık da Pusu ile aynı yıllarda kesişen isimler arasında yer aldı. Uluer 2011'de hem Şefkat Tepe hem Pusu'da görev alırken, Kadıcık 2010'da Kollama, Şefkat Tepe ve Kurtlar Vadisi Pusu filmografilerinde aynı anda yer aldı.
Ergün Kuyucu ise en dikkat çekici örneklerden biri oldu. Kuyucu'nun filmografisinde Tek Türkiye'nin dört sezonu, Kollama'nın ilk sezonu ve Şefkat Tepe'nin beş sezonunun ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun 6, 7 ve 8'inci sezonları yer alıyor. Pusu'da "Nafiz" karakterini canlandıran Kuyucu, yargı dosyalarında adı geçen üç Samanyolu yapımıyla Pusu'nun tamamında bulunan az sayıdaki örnekten biri olarak öne çıkıyor.
Ömer Genç ve Eray Türk'ün ise Kollama ile Pusu filmografileri aynı yıllarda kesişti. Ömer Genç 2008-2009 döneminde iki yapımda da rol aldı; Eray Türk de 2008'de hem Kollama hem Pusu kadrosunda bulundu.
Zeki Yıldırım'ın kariyerinde ise Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Irak'ın ardından Tek Türkiye, daha sonra diğer Samanyolu yapımları ve 2014-2015'te yeniden Kurtlar Vadisi Pusu yer aldı.
ERTUĞRUL ŞAKAR'IN AYRILIŞI DİKKAT ÇEKTİ
"Kordon Celil" karakteriyle Şefkat Tepe'de rol alan Ertuğrul Şakar, diğer isimlerden farklı bir süreç yaşadı.
Şakar, 2014'te yapım şirketine noter aracılığıyla ihtar göndererek Samanyolu TV'nin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik yayın politikasından rahatsız olduğunu bildirdi ve diziden ayrılmak istedi.
Şakar aynı yıl Kurtlar Vadisi Pusu kadrosunda da yer aldı. Filmografi kayıtlarında 2014'te Şefkat Tepe ile Pusu'nun aynı yıl kesiştiği, oyuncunun 2015'te de Pusu'da bulunduğu görülüyor.
DİĞER SAMANYOLU YAPIMLARINDA DA KESİŞİM
Arşiv taraması, yargı dosyalarına doğrudan giren bu üç dizinin dışında da Samanyolu TV yapımları ile Kurtlar Vadisi Pusu arasında oyuncu kesişimleri bulunduğunu gösterdi.
Murat Aydın, Farklı Desenler ve İnsan Aldandı'nın ardından 2013'te Kurtlar Vadisi Pusu'ya katıldı. Berfin Ün, 2010 ve 2011'de hem Farklı Desenler hem Pusu kadrolarında yer aldı. Mert Aygün de 2011'de Farklı Desenler ile Pusu'da aynı yıl görev yaptı. Ayhan Türk'ün filmografisinde ise 2010'da Farklı Desenler ile Pusu, 2011'de de yeniden Pusu bulunuyor.
KESİŞİMLER FARKLI YILLARA YAYILDI
Teyit edilen filmografiler, oyuncu kesişimlerinin tek bir dönemle sınırlı olmadığını gösterdi. İlk örnekler 2000'li yılların sonuna kadar uzanırken, taranan filmografilerde Samanyolu yapımlarında yer alan bazı isimlerin Pusu'ya yeni katılım veya geri dönüşlerinin özellikle 2012-2014 döneminde art arda gerçekleştiği görüldü.
Özellikle adı doğrudan FETÖ soruşturma ve dava dosyalarına giren Tek Türkiye, Şefkat Tepe ve Kollama kadrolarıyla Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki kesişimler, arşiv taramasının en dikkat çeken bölümünü oluşturdu.
Arşiv taraması, yargı dosyalarına giren Samanyolu TV yapımları ile Kurtlar Vadisi Pusu arasında yıllara yayılan dikkat çekici bir oyuncu kesişimini ortaya koydu. Farklı dönemlerde aynı iki yapım çevresinde yer alan isimlerin oluşturduğu tablo, dönemin televizyon sektöründeki kadro hareketliliğine ilişkin dikkat çekici bir arşiv kaydı olarak öne çıktı.