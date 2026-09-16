17-25 Aralık 2013 FETÖ kumpasının ardından Samanyolu TV'nin yayın çizgisi ve dizi içerikleri daha yoğun biçimde tartışılmaya başlandı. Şefkat Tepe'ye ilişkin iddianamelerde dizideki bazı sahne ve diyaloglarla dönemin siyasi ve adli gelişmeleri arasında benzerlik kuruldu. Kollama'ya ilişkin dosyada ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP yöneticilerine yönelik kaset komplosunu çağrıştırdığı değerlendirilen diyalogların dizide yer aldığı belirtildi.

YARGI DOSYALARINA GİREN DİZİLERDEKİ İSİMLER PUSU'DA DA YER ALDI

Filmografi taramasında asıl dikkat çeken bölüm, adı doğrudan yargı dosyalarına giren Tek Türkiye, Şefkat Tepe ve Kollama kadrolarıyla Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki kesişim oldu.

Bu yapımlarda rol alan İbrahim Gündoğan, Sonat Dursun, Murat Çobangil, Ertuğrul Şakar, İsmet Uluer, Mehmet Salim Kadıcık, Ömer Genç, Eray Türk, Zeki Yıldırım ve Ergün Kuyucu farklı dönemlerde Kurtlar Vadisi Pusu kadrosunda da yer aldı.

İbrahim Gündoğan'ın Tek Türkiye ve Kollama'daki oyunculuğunun ardından 2012'den itibaren Pusu'nun dört sezonunda yer aldığı görülüyor. Sonat Dursun, Tek Türkiye'nin ardından 2013-2015 arasında Pusu kadrosunda bulundu. Murat Çobangil ise Tek Türkiye'deki 2007, 2008 ve 2010 sezonlarının ardından 2013-2015 döneminde Pusu'da rol aldı.

Şefkat Tepe kadrosunda bulunan İsmet Uluer ve Mehmet Salim Kadıcık da Pusu ile aynı yıllarda kesişen isimler arasında yer aldı. Uluer 2011'de hem Şefkat Tepe hem Pusu'da görev alırken, Kadıcık 2010'da Kollama, Şefkat Tepe ve Kurtlar Vadisi Pusu filmografilerinde aynı anda yer aldı.

Ergün Kuyucu ise en dikkat çekici örneklerden biri oldu. Kuyucu'nun filmografisinde Tek Türkiye'nin dört sezonu, Kollama'nın ilk sezonu ve Şefkat Tepe'nin beş sezonunun ardından Kurtlar Vadisi Pusu'nun 6, 7 ve 8'inci sezonları yer alıyor. Pusu'da "Nafiz" karakterini canlandıran Kuyucu, yargı dosyalarında adı geçen üç Samanyolu yapımıyla Pusu'nun tamamında bulunan az sayıdaki örnekten biri olarak öne çıkıyor.

Ömer Genç ve Eray Türk'ün ise Kollama ile Pusu filmografileri aynı yıllarda kesişti. Ömer Genç 2008-2009 döneminde iki yapımda da rol aldı; Eray Türk de 2008'de hem Kollama hem Pusu kadrosunda bulundu.

Zeki Yıldırım'ın kariyerinde ise Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Irak'ın ardından Tek Türkiye, daha sonra diğer Samanyolu yapımları ve 2014-2015'te yeniden Kurtlar Vadisi Pusu yer aldı.