"Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda. Şimdi de Trump, bu politikasını daha da sertleştirerek, bizim vergi mükelleflerimizin paralarını kullanarak aşırılıkçı Netanyahu hükümetine 2,8 milyar dolarlık bomba gönderiyor."

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de aylardır sürdürülen sivil katliamların Amerikan halkının vergileriyle desteklenmesine isyan eden Sanders, Washington'ın Tel Aviv politikalarını eleştirdi:

ABD'de bağımsız çizgisi ve soykırım karşıtı duruşuyla öne çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin katil İsrail yönetimine yönelik hazırladığı 2,8 milyar dolarlık yeni mühimmat paketine sert tepki gösterdi.

The Washington Post ve Associated Press gibi kaynakların ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, Trump yönetimi onay tasarısını gayriresmi yollarla Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. Paket, katil İsrail ordusunun sivil yerleşimleri yok etmek için kullandığı ağır tahrip gücüne sahip mühimmatlardan oluşuyor:

1 Tonluk İmha Mühimmatları: Sevkiyat; her biri yaklaşık 1 ton (900 kg) ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 genel maksat bombası ile sığınak delici nitelikteki 20 bin adet BLU-117 bombasını kapsıyor.

Derin Nüfuzlu Harp Başlıkları: Tahkimatları ve yeraltı yapılarını yıkmak üzere tasarlanan 20 bin adet I-2000 Penetrator harp başlığı da onaylanan silahlar arasında yer alıyor.

FİNANSMAN DOĞRUDAN ABD HALKININ CEBİNDEN

Satışın maliyeti, ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl aktardığı yaklaşık 3,3 milyar dolarlık askeri dış yardım bütçesinden karşılanacak. Katliamların faturası doğrudan Amerikan vergi mükelleflerine ödetilmiş olacak.