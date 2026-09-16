ABD’de Trump’ın İsrail’e ağır silah satışına tepki: Sanders Kongre’ye çağrı yaptı
Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık ağır bomba satışına onay vermesi Washington'da tepkilere yol açtı. Senatör Bernie Sanders, Amerikan halkının Gazze'deki soykırımı finanse etmek istemediğini vurgulayarak Kongre'ye engelleme çağrısı yaptı.
ABD'de bağımsız çizgisi ve soykırım karşıtı duruşuyla öne çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin katil İsrail yönetimine yönelik hazırladığı 2,8 milyar dolarlık yeni mühimmat paketine sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de aylardır sürdürülen sivil katliamların Amerikan halkının vergileriyle desteklenmesine isyan eden Sanders, Washington'ın Tel Aviv politikalarını eleştirdi:
"Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda. Şimdi de Trump, bu politikasını daha da sertleştirerek, bizim vergi mükelleflerimizin paralarını kullanarak aşırılıkçı Netanyahu hükümetine 2,8 milyar dolarlık bomba gönderiyor."
Sanders, sivillerin üzerine ölüm yağdıran mühimmatların onaylanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek ABD Kongresi'ne satışı derhal bloke etme çağrısında bulundu.
2,8 MİLYAR DOLARLIK ÖLÜM PAKETİ: 40 BİN AĞIR BOMBA
The Washington Post ve Associated Press gibi kaynakların ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, Trump yönetimi onay tasarısını gayriresmi yollarla Kongre'nin ilgili komitelerine iletti. Paket, katil İsrail ordusunun sivil yerleşimleri yok etmek için kullandığı ağır tahrip gücüne sahip mühimmatlardan oluşuyor:
1 Tonluk İmha Mühimmatları: Sevkiyat; her biri yaklaşık 1 ton (900 kg) ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 genel maksat bombası ile sığınak delici nitelikteki 20 bin adet BLU-117 bombasını kapsıyor.
Derin Nüfuzlu Harp Başlıkları: Tahkimatları ve yeraltı yapılarını yıkmak üzere tasarlanan 20 bin adet I-2000 Penetrator harp başlığı da onaylanan silahlar arasında yer alıyor.
FİNANSMAN DOĞRUDAN ABD HALKININ CEBİNDEN
Satışın maliyeti, ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl aktardığı yaklaşık 3,3 milyar dolarlık askeri dış yardım bütçesinden karşılanacak. Katliamların faturası doğrudan Amerikan vergi mükelleflerine ödetilmiş olacak.
SAVAŞ SUÇLARINA SİLAH DESTEĞİ TEPKİSİ
Satışa konu olan 1 tonluk ağır bombalar, geniş bir alanda yarattığı tahribat ve yoğun sivil kayıplara yol açma riski nedeniyle daha önce de Washington'da kriz yaratmıştı. Joe Biden yönetimi 2024 yılında bu sınıf bombaların yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde kullanımını gerekçe göstererek bir sevkiyatı durdurmuş, ancak Donald Trump göreve geldikten sonra bu kısıtlamayı kaldırmıştı.
Uluslararası insan hakları örgütleri ve bağımsız askeri uzmanlar, Gazze'deki yoğun sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda bu tip ağır Amerikan mühimmatlarının kullanılmasının savaş suçlarına zemin hazırladığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Kongre üyelerinin resmi bildirim yapıldıktan sonra satışı durdurmak adına ortak ret tasarısı (Joint Resolution of Disapproval) sunma hakkı bulunuyor.