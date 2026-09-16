Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, Fatih Tekke'nin istifasını A Spor'dan gelen bildirimden öğrendiğini söyledi.

"İSTİFAYI A SPOR BİLDİRİMİNDEN ÖĞRENDİM"

"İşin doğrusu bu konu, bizim de aklıma gelen bir konu olmadı sayın Fatih Tekke'nin istifası. Biz 4-5 yıllık bir planlama demiştik. Geçen yıl da bence başarılı bir sezon geçmişti. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur, o ayrı bir konu ama bir önceki yıl sayın Fatih Tekke başarılı bir yıl geçirdi. Kupa kazandı. Genç oyunculara katkı sağladı. Hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Değerli taraftarlarımıza bir kupa hediye ettik. Kendisine her zaman teşekkür ettim."

"Daha sonra yeni transfer dönemi, yeni hedefi. Trabzonspor'un hedefi tabii ki her zaman zirvede olmak. Bu koltukta olan herkesin amacının aynı olması gerekiyor. Sizin bildiğinizden biz de başka bir şey bilmiyorduk. Bizim de Fatih Tekke'nin istifasından haberimiz yoktu. A Spor'dan gelen bildirimle öğrendik. Bir aplikasyonla öğrendik Fatih Tekke'nin istifasını."

"Şaşırdık tabii ki, beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti tabii ki. Hocamıza görüşemedik o ara. Zeyyat Bey görüştü daha sonra. Biz onlardan daha önce geldik İstanbul'a. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken, istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kabul etmedim. Daha sonra kendisi ile bir görüşmem oldu. Ona da belirttim, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi."

"Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok."