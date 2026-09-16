Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama: "Fatih Tekke'nin istifasını A Spor bildirimiyle öğrendim"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, Fatih Tekke'nin istifasına ilişkin flaş bir itirafta bulundu. Ertuğrul Doğan istifa haberini A Spor'dan gelen bildirimle öğrendiğini belirtti. İşte o açıklamalar...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, Fatih Tekke'nin istifasını A Spor'dan gelen bildirimden öğrendiğini söyledi.Fatih Tekke'nin istifasını böyle öğrenmiş!
"İSTİFAYI A SPOR BİLDİRİMİNDEN ÖĞRENDİM"
"İşin doğrusu bu konu, bizim de aklıma gelen bir konu olmadı sayın Fatih Tekke'nin istifası. Biz 4-5 yıllık bir planlama demiştik. Geçen yıl da bence başarılı bir sezon geçmişti. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur, o ayrı bir konu ama bir önceki yıl sayın Fatih Tekke başarılı bir yıl geçirdi. Kupa kazandı. Genç oyunculara katkı sağladı. Hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Değerli taraftarlarımıza bir kupa hediye ettik. Kendisine her zaman teşekkür ettim."
"Daha sonra yeni transfer dönemi, yeni hedefi. Trabzonspor'un hedefi tabii ki her zaman zirvede olmak. Bu koltukta olan herkesin amacının aynı olması gerekiyor. Sizin bildiğinizden biz de başka bir şey bilmiyorduk. Bizim de Fatih Tekke'nin istifasından haberimiz yoktu. A Spor'dan gelen bildirimle öğrendik. Bir aplikasyonla öğrendik Fatih Tekke'nin istifasını."
"Şaşırdık tabii ki, beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti tabii ki. Hocamıza görüşemedik o ara. Zeyyat Bey görüştü daha sonra. Biz onlardan daha önce geldik İstanbul'a. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken, istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kabul etmedim. Daha sonra kendisi ile bir görüşmem oldu. Ona da belirttim, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi."
"Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok."
"KENDİSİNE KIRGINLIĞIM VAR"
"Uzun yıllar devam etmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Her yerde onore ettim kendisini hak ettiği için. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var ve kendisine de bildirdim.
"O süreçten sonra konuşmadık hiç. Bir defa aradım. Dönüş olmayınca öyle kaldı. Keşke bunlar yaşanmasıydı. Çok iyi bir Trabzonsporlu, önemli hizmetler verdi. Teşekkür ederim hizmetleri için. İstifa süreci tek taraflı bir karar. Çok bir şey söylemek doğru değil."
"B PLANIMIZ YOKTU"
"Conte, Guardiola, Pioli, Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in adı geçti. Thomas Reis'te karar verdiniz en son. Ne oldu o süreçte? "
"Anlatayım. B planımız yoktu. Bizim aklımızdan buna benzer bir şey geçmedi hiç. Oyuncu izlediğimiz gibi hoca izlemiyoruz. Bir yola çıkmışız. Yeni bir sezon, yeni transferler yapmışız. Bizde onun heyecanı vardı. Hocamızın bir söylemi vardı, "Bu kadar hoca kovduracak kadro." demişti. Bence bu kadro şampiyon olup, Avrupa'da başarılı olacak kadro. Ben de böyle tanımlıyorum. Bize ilk istifan sonra birçok hoca önerisi geldi. Biz konuşalım diye düşündük ve yeniden başladık ama Amedspor maçından sonra bunun şokunu yaşadık. Durumda bir ilerleme kaydedemeyince hoca arayışlarına başladık. Boştaki hocalara baktık. Yerli hoca düşünmüyoruz demiştim ama birçok isim çıktı. Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Şenol Güneş'in adı geçti. Ben en son onları Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde gördüm. İkisi de bizim şampiyon hocamız ama güncel hiçbir görüşmemiz olmadı. Arda Turan çok sevdiğim, hocalığını beğendiğim bir arkadaşımız ama takım çalıştırıyor herhangi bir şeyimiz olmadı. Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu, Burak Yılmaz ile görüştüm. Kendisini çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok severim kendisini. Onunla dostane bir görüşmem olmadı. Onun dışında hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. İkisi de çok değerli hocalarımız, sayın Şenol Güneş Trabzonspor için çok iyi bir değer. Her zaman yanımızda olan birisi, çok saygın birisi. Ama o konuda bir görüşmemiz olmadı ama basında çıktı."
"TAZMİNATIMI MAAŞIMDAN KESİN"
"Çok büyük talepleri olan hocalar oldu. Samsunspor'da çok iyi futbol oynatıyordu. Kısıtlı kadrosuna rağmen deyip çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Dikkatimizi çekti. Görüşmeler yaparken kulübünde sorunlar olduğu bilgisi geldi bize. Kulübüyle görüştük, sonra kendisiyle görüştük. Hızlı ve samimi bir süreç oldu. Hiçbir şey konuşmam, çağırdığınız an gelirim dedi. Kadronun değerli olduğunu, önemli oyuncular olduğunu söyledi. Diğer yabancı hocalar hep, milli aradan sonra gelirim diyordu. 3 yıllık kontratlar istiyorlardı, çok ciddi tazminatlar var tabii ki. Sürekli bunları konuşmak beni yoruyor. Ama sağ olsun hocamız tazminatını duyduğunda bile bize, "Tüm tazminat bedelimi benim maaşımdan kesin." dedi. 1.5 milyon civarında bir maaş alacaktı ama şu anda 1 milyon civarında alacak. Kendisinden geldi teklif, ısrarcı oldu. Hemen gelmek istedi."
"SALAH ÇOK MUTLU"
"İstanbul basınının yazdığının aksine çok mutlu. Bazı şeyleri de bazı yerlede demek gerekiyor. Bu transferi bir İstanbul kulübü yapsa, ortalık hala yanıyordu. Biz yapınca başka şeyler konuşuluyordu. Çok özel bir ismi transfer ettik. İngiltere'de yaptıkları ortada. Çok özel bir karakter. Geldiği günden bu yana bize her konuda yardımcı oluyor. En ufak bir sorunu yok, tam bir örnek futbolcu. Herkese örnek bir karakter. Şehri seviyor, şehri tanıtıyor. Yaylaya biz çıkamıyoruz, o çıkıyor (Gülerek) Çok büyük bir karakter transfer ettik."
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
"İstanbul'da yıllardır bir arazi talebimiz vardı. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede sağ olsun gerekli talimatı verdi. İnşallah tekrar bir araya geldiğimizde Kemerburgaz'daki arazinin kazandırılması için Trabzonspor'a önemli bir değer katılacak. Tahsis için Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gitsek hiç kırmadı. 100 küsür dönüm. Trabzonspor'un artık Kartal dışında İstanbul'da bir arazisi daha var."