PASAPORTSUZ TIRLA KAÇIŞ SENARYOLARI Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter , "Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Fransa'ya bizzat gidebiliriz." diyor. Sultan Nur Ulu da " Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla." cevabını veriyor.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun kaçış planını konuştuğu iddia edildi.

İFADELERİN AVUKATLARLA KURGULANDIĞI İDDİASI



Bir diğer kritik unsur ise şüphelilerin emniyet ifadesi öncesinde avukatlarıyla yaptıkları görüşmeler. Kayıtlarda, her iki şüphelinin karakola gitmeden önce kurgulanmış ve birbirini kollayan ayrı ifadeler vermeleri yönünde konuşmalar yer alıyor.