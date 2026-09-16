Güllü'nün ölümünde şimdiye kadarki ses kayıtlarının en bombası! Tuğyan ve Sultan'ın pasaportsuz kaçış planı
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gündeme bomba gibi düşecek ses kayıtları ortaya çıktı. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtilen kayıtlarda “Pasaportsuz tırla” sözleriyle kaçış planının konuşulduğu, ayrıca emniyet ifadeleri öncesinde dikkat çeken görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Kayıtlarda yer alan ifadeler 1 Ekim’deki duruşma öncesi soruşturmanın seyrine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor.
Annesi Güllü'nün ölümü sonrası tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, olay sonrası görüşmelerine ait ses kayıtlarına atv Haber ulaştı.
PASAPORTSUZ TIRLA KAÇIŞ SENARYOLARI
Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter, "Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Fransa'ya bizzat gidebiliriz." diyor. Sultan Nur Ulu da "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla." cevabını veriyor.
İFADELERİN AVUKATLARLA KURGULANDIĞI İDDİASI
Bir diğer kritik unsur ise şüphelilerin emniyet ifadesi öncesinde avukatlarıyla yaptıkları görüşmeler. Kayıtlarda, her iki şüphelinin karakola gitmeden önce kurgulanmış ve birbirini kollayan ayrı ifadeler vermeleri yönünde konuşmalar yer alıyor.
"TUĞYAN'I ARTIK KORUMAYACAĞIM, TÜM PLANLARINI ANLATACAĞIM"
Kayıtların ilerleyen bölümlerinde ise Sultan Nur Ulu'nun Tuğyan Ülkem Gülter'e tepki göstererek kendisini korumaktan vazgeçtiğini söylediği anlar yer alıyor. Sultan Nur Ulu'nun, Tuğyan'ın kaçış planlarını emniyette tek tek anlatacağını vurgulayarak, "Ben Tuğyan tarafından zor duruma düşürülmek istemiyorum" diyor.
GÖZLER 1 EKİM'DEKİ DURUŞMADA
Avukat görüşmelerinde geçen "30 yıl yatacaksınız" ifadelerinin ve kaçış planlarının mahkeme heyetince nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.
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