Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda şüphe üzerine durdurulan 43 yaşındaki Türk vatandaşının çantalarından 35 Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2 bin euro nakit para çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden kurye, Daltonlar üyesi olduğunu belirttiği "Mami" veya "Xalo" lakaplı bir patron için çalıştığını ve Fransa'daki yerel suç örgütlerine bugüne kadar 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi.

Fransız polisi ile Fransız Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCO) tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılığı ağını ortaya çıkardı.

Fransız polisi, operasyon kapsamında çok sayıda silah ele geçirdi. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi ve AA'dan alınmıştır.)

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Soruşturmanın 24 Ağustos'ta Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda başladığı belirtildi. Gümrük polisi, çantalarını ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlanan 43 yaşındaki Türk vatandaşını şüphe üzerine durdurdu.

Paris'ten Perpignan'a, oradan da İspanya'ya gideceğini söyleyen şahsın sırt çantalarında yapılan aramada 35 Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2 bin euro nakit para ele geçirildi.

KURYE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Paris Asayiş Şube Müdürlüğü (BRB) tarafından sorgulanan kurye, ifadesinde suçunu itiraf etti. Şahıs, "Mami" veya "Xalo" lakaplı, Daltonlar üyesi olduğunu belirttiği ve ismini bilmediğini söylediği gizemli bir patron için çalıştığını anlattı.

Kurye, Fransa içerisinde yerel suç örgütlerine bugüne kadar 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi. Şahsın evinde yapılan aramada da 10 silah ve mühimmat ele geçirildi.