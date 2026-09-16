Paris tren garındaki şüphe dev operasyonu başlattı: Daltonlar'ın "Kara Maskeliler" çetesi çökertildi
Fransız polisi ile Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi’nin yürüttüğü soruşturma, Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılığı ağını ortaya çıkardı. Paris’te şüphe üzerine durdurulan Türk kuryenin çantasından 35 Glock taklidi tabanca çıkarken, soruşturma kapsamında yüzlerce silah ele geçirildi ve 8 kişi tutuklandı. Daltonlar bağlantılı olduğu öne sürülen “Mami/Xalo” lakaplı Muhammet Ali A. hakkında ise uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
Fransız polisi ile Fransız Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCO) tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılığı ağını ortaya çıkardı.
Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda şüphe üzerine durdurulan 43 yaşındaki Türk vatandaşının çantalarından 35 Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2 bin euro nakit para çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden kurye, Daltonlar üyesi olduğunu belirttiği "Mami" veya "Xalo" lakaplı bir patron için çalıştığını ve Fransa'daki yerel suç örgütlerine bugüne kadar 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Soruşturmanın 24 Ağustos'ta Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda başladığı belirtildi. Gümrük polisi, çantalarını ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlanan 43 yaşındaki Türk vatandaşını şüphe üzerine durdurdu.
Paris'ten Perpignan'a, oradan da İspanya'ya gideceğini söyleyen şahsın sırt çantalarında yapılan aramada 35 Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2 bin euro nakit para ele geçirildi.
KURYE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Paris Asayiş Şube Müdürlüğü (BRB) tarafından sorgulanan kurye, ifadesinde suçunu itiraf etti. Şahıs, "Mami" veya "Xalo" lakaplı, Daltonlar üyesi olduğunu belirttiği ve ismini bilmediğini söylediği gizemli bir patron için çalıştığını anlattı.
Kurye, Fransa içerisinde yerel suç örgütlerine bugüne kadar 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi. Şahsın evinde yapılan aramada da 10 silah ve mühimmat ele geçirildi.
TÜRKİYE-ALMANYA-FRANSA HATTI DEŞİFRE OLDU
Kuryenin ifadeleri, Türkiye-Almanya-Fransa hattındaki silah kaçakçılığı rotasına ilişkin önemli bilgiler ortaya çıkardı. Silahların güney Fransa pazarındaki dağıtımını ve yerel kartellere satışını organize ettiği belirtilen "Haso" lakaplı Hasan S. teknik ve fiziki takibe alındı.
Hannover'den yüklenen yüzlerce silahın Paris bölgesine götürüldüğü bilgisine ulaşan Fransız polisi, Ain bölgesindeki otobanda bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 150 Glock ele geçirildi. Araçtakiler gözaltına alındı.
Polis ekipleri daha sonra Paris'in kuzeyindeki Garges-lès-Gonesse ile güney banliyösü Sainte-Geneviève-des-Bois çevresindeki adreslere şafak baskınları düzenledi. Operasyonlarda Daltonlar üyesi 12 kişi gözaltına alındı.
TELEFONUNDAN SUİKAST PLANI ÇIKTI
Örgütün silah dağıtımından sorumlu olduğu belirtilen Hasan S. ise Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesinde bulunan Arles otoban gişelerinde yakalandı.
Hasan S'nin telefonundaki mesajlarda, Baumettes Hapishanesi'nde tutuklu bulunan bir örgüt üyesinin "ihanet" gerekçesiyle öldürülmesi için talimat verildiği tespit edildi. Mesajlarda, Daltonlar'ın Avrupa'daki kiralık katil ekibi olarak tanımlanan "Kara Maskeliler" grubuna yönelik talimatların yer aldığı ortaya çıktı.
Hedefteki Türk mahkumun, güvenlik gerekçesiyle koğuşundan alınarak yüksek güvenlikli tecrit hücresine nakledildiği belirtildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Fransız savcılığı, 150 Glock'un ele geçirildiği ana davayı, Hasan S'nin ses kayıtlarına dayanarak "cezaevinde adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme" suçuyla birleştirdi.
Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"MAMİ/XALO" İÇİN ULUSLARARASI YAKALAMA KARARI
Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir'le doğrudan irtibatlı olduğu belirtilen ve silah kaçakçılığının Avrupa'daki lojistik ağını perde arkasından yönettiği öne sürülen "Mami Xalo" lakaplı Muhammet Ali A. hakkında ise uluslararası çapta yakalama kararı çıkarıldı.
YUNANİSTAN'DA DA 2 DALTONLAR ÜYESİ TUTUKLANDI
Soruşturmanın bir diğer ayağı ise Yunanistan'ın Selanik kentinde ortaya çıktı. Bir eve düzenlenen baskında suikast hazırlığında oldukları belirlenen Daltonlar üyesi iki kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada keskin nişancı tüfeği, Uzi tipi makineli tüfek, şarjörler, dürbünler ve 33 fişek bulundu.
Biri Yunanistan vatandaşı, diğeri Türk olan iki kişinin 49 yaşındaki bir örgüt üyesini öldürmeyi planladıkları ileri sürüldü. Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan iki şüpheli tutuklandı.