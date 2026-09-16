Fed faizi artırdı! Kevin Warsh, güçlü ekonomi, yüksek enflasyon ve jeopolitik gelişmeleri anlattı
Fiyat baskısındaki yukarı yönlü revizyon, karar sonrası en dikkat çekici ayrıntı oldu. Fed’in tahminleri, ekonominin ve istihdamın güçlü kalacağı bir tabloda enflasyonun yüzde 2 hedefine ancak 2029’da dönmesini öngörüyor.
Hızlı Özet Göster
- Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı ve bu artış 2023'ten bu yana ilk oldu.
- Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini, TÜFE ve ÜFE verilerinde çok sayıda kalemin altı ve on iki aylık bazda yüzde 3'ün üzerinde arttığını belirtti.
- Morgan Stanley ekonomistleri Fed'in Aralık ayında bir faiz artırımı daha yapacağını öngördü.
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 eşiğinde hareket etti ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
- Kripto para piyasasında yatırımcılar karar öncesinde stablecoinlerde net alım eğilimini yüzde 28'e çıkarırken Bitcoin ve Ethereum'da alım eğilimi geriledi.
Fed kararını açıklarken önümüzdeki yıllara ilişkin ekonomik tabloyu da güncelledi. Yeni projeksiyonlar, 2026'da enflasyon baskısının beklenenden daha kalıcı olabileceğine, iş gücü piyasası ve büyümenin ise daha dayanıklı kalacağına işaret etti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ
AA'nın aktardığı Fed Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'ne göre, gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan temel PCE enflasyonu için 2026 medyan tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi. Genel PCE enflasyonu tahmini de yüzde 3,7'ye çıkarıldı. Temel PCE'nin 2027'de yüzde 2,5'e, 2028'de yüzde 2,2'ye ve 2029'da yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor.
İŞSİZLİK VE BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜÇLENDİ
Fed yetkilileri, 2026 için medyan işsizlik oranı tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e indirdi. Oranın 2029'a kadar yüzde 4,1'de kalması bekleniyor. Banka, reel GSYH büyüme tahminini 2026 için yüzde 2,3'e, 2027 için yüzde 2,4'e yükseltirken 2028 tahminini yüzde 2,2'de tuttu; 2029'da ise yüzde 2,1 büyüme öngördü.
WARSH DEĞİŞEN BEKLENTİNİN ÜÇ NEDENİNİ AÇIKLADI
Fed Başkanı Kevin Warsh, Temmuz sonunda faizleri sabit tuttukları toplantıdan bu yana görünümün değişmesinde üç başlığın etkili olduğunu söyledi. Warsh'a göre son haftalardaki veriler, özellikle iş gücü piyasasında güçlü bir ekonomiye işaret etti; yaz aylarında enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldı ve jeopolitik gelişmeler beklentileri etkiledi. Warsh, bu üç unsurun faiz artışı kararının oybirliğiyle alınmasını desteklediğini belirtti.
WARSH ENFLASYONDA ANLAMLI İYİLEŞME GÖRMÜYOR
Fed Başkanı Kevin Warsh, basın toplantısında enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini ve mevcut tablodan memnun olmadıklarını söyledi. Warsh, yaz aylarındaki verilerin temel eğilimlerde anlamlı iyileşme göstermediğini, TÜFE ve ÜFE verilerinde çok sayıda kalemin altı ve on iki aylık bazda yüzde 3'ün üzerinde arttığını belirtti.
MORGAN STANLEY ARALIK AYINDA BİR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
Morgan Stanley ekonomistleri, Fed'in Aralık ayında bir faiz artırımı daha yapacağını öngördü. Kurum, bu hafta faiz artışı beklemeyen tahminini iki artış yönünde değiştirdi. Morgan Stanley ABD başekonomisti Michael Gapen, artış yapılmamasının Fed'in güvenilirliğini zedeleyebileceğini yazdı.
ALTINDA FED ETKİSİNİN İLERLEYEN SAATLERDE GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR
A Haber canlı yayınındaki değerlendirmede, kararın ardından dolarda görülen hareketin altın için aynı anda bir gösterge olmayabileceği ifade edildi. Yayında, altındaki asıl etkinin ilerleyen saatlerde ve ertesi sabah görülebileceği, Fed kararlarının Türkiye gibi ülkeleri doğrudan etkilediği belirtildi.Fed faizi 25 baz puan artırdı
FED'İN SONRAKİ ADIMLARI İZLENECEK
Global Electronics Association başekonomisti Shawn DuBravac, faiz artışının Fed'in güvenilirliğini güçlendireceğini söyledi. DuBravac, artışın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını ve yapay zeka altyapısına yönelik talebi yavaşlatmasının beklenmediğini belirtti.
Bu adımın art arda yapılacak toplantılarda da faiz artırılacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden DuBravac, kararın politika yönünde bir değişime işaret ettiğini söyledi. DuBravac, Warsh'ın yeni faiz artışlarını masada tutmasını ancak uzun süreli bir sıkılaşma taahhüdünde bulunmamasını beklediğini dile getirdi.
TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5 EŞİĞİNDE HAREKET ETTİ
Karar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Türkiye saatiyle 07.57'de yüzde 4,994'e geriledi. Faiz salı günü yüzde 5,03'e kadar yükselmiş, hafta başında ise 2007'den bu yana görülmeyen seviyeleri aşmıştı.
Dirençli enflasyon, yükselen petrol fiyatları ve Fed yetkililerinin sert mesajları piyasaları faiz artışı beklentisine hazırladı. Zayıf gelen New York imalat verisi ise ekonominin uzun vadeli görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.
KONUT KREDİLERİNDE FAİZ BASKISI SÜRÜYOR
AA'nın aktardığı Mortgage Bankers Association verilerine göre, 11 Eylül'de sona eren haftada ABD'de mortgage başvuruları yüzde 4,1 azaldı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,85'ten yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yükselen enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve gelecekteki para politikasına ilişkin endişelerin tahvil getirileriyle mortgage faizlerini yukarı çektiğini söyledi.
KRİPTO PİYASASINDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ
Karar öncesinde kripto para yatırımcılarının daha temkinli davrandığı görüldü. Fiyatı genellikle sabit tutulmaya çalışılan stablecoinlerde net alım eğilimi yüzde 28'e çıkarken, Bitcoin'de yüzde 10'dan yüzde 3'e, Ethereum'da ise yüzde 23'ten yüzde 9'a geriledi.
Bu tablo, yatırımcıların karar öncesinde daha likit ve görece düşük riskli varlıklarda beklemeyi tercih ettiğine işaret etti. Kararın ardından piyasalar, Fed'in yeni faiz artışlarına ilişkin mesajlarını ve bekleyen sermayenin hangi varlıklara yöneleceğini izleyecek.
Yatırım tavsiyesi değildir.
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