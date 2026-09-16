



WARSH DEĞİŞEN BEKLENTİNİN ÜÇ NEDENİNİ AÇIKLADI Fed Başkanı Kevin Warsh, Temmuz sonunda faizleri sabit tuttukları toplantıdan bu yana görünümün değişmesinde üç başlığın etkili olduğunu söyledi. Warsh'a göre son haftalardaki veriler, özellikle iş gücü piyasasında güçlü bir ekonomiye işaret etti; yaz aylarında enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldı ve jeopolitik gelişmeler beklentileri etkiledi. Warsh, bu üç unsurun faiz artışı kararının oybirliğiyle alınmasını desteklediğini belirtti.

WARSH ENFLASYONDA ANLAMLI İYİLEŞME GÖRMÜYOR Fed Başkanı Kevin Warsh, basın toplantısında enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini ve mevcut tablodan memnun olmadıklarını söyledi. Warsh, yaz aylarındaki verilerin temel eğilimlerde anlamlı iyileşme göstermediğini, TÜFE ve ÜFE verilerinde çok sayıda kalemin altı ve on iki aylık bazda yüzde 3'ün üzerinde arttığını belirtti.

MORGAN STANLEY ARALIK AYINDA BİR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR Morgan Stanley ekonomistleri, Fed'in Aralık ayında bir faiz artırımı daha yapacağını öngördü. Kurum, bu hafta faiz artışı beklemeyen tahminini iki artış yönünde değiştirdi. Morgan Stanley ABD başekonomisti Michael Gapen, artış yapılmamasının Fed'in güvenilirliğini zedeleyebileceğini yazdı.

A Haber yayınında, altındaki Fed etkisinin ilerleyen saatlerde görülebileceği belirtildi. ALTINDA FED ETKİSİNİN İLERLEYEN SAATLERDE GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR A Haber canlı yayınındaki değerlendirmede, kararın ardından dolarda görülen hareketin altın için aynı anda bir gösterge olmayabileceği ifade edildi. Yayında, altındaki asıl etkinin ilerleyen saatlerde ve ertesi sabah görülebileceği, Fed kararlarının Türkiye gibi ülkeleri doğrudan etkilediği belirtildi. Fed faizi 25 baz puan artırdı