Müstehcen içeriğe yargı freni! 494 hesaba erişim engeli: Serpil Cansız, Ceyda Ersoy, Esin Çepni...
İstanbul'da müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 494 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. X, TikTok, Instagram ve YouTube'daki 419 profil ve paylaşım bağlantısının yanı sıra 75 internet adresi hakkında da içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verildi.Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Siber alemde kamu düzenini bozmaya, suç işlenmesini özendirmeye ve milli güvenliği tehdit etmeye yönelik faaliyet gösteren odaklara karşı mücadele kesintisiz sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 494 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verildi.
Karar, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.
419 HESABA VE LİNKE ERİŞİM ENGELİ
Tespit edilen 419 adet sosyal medya hesap ve bağlantılar hakkında alınan kararların ardından erişim engeli getirildi.
Karar, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.
O hesapların arasında; Serpil Cansız, Ceyda Ersoy, Esin Çepni, Merve Taşkın ve Elif Tanyeli öne çıktı.
Takvim.com.tr erişim engeli getirilen o adreslerin listesine ulaştı.
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