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Böylesi görülmedi! Fenerbahçe'de 19 futbolcu sakatlandı

F.Bahçe’de bu sezon 19 farklı futbolcu sakatlandı. Şu andaki 9 sakatın 2’si sezonu kapatırken kaleci Livakovic’le birlikte bu futbolcuların defansta oynaması “Yok artık!” dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Böylesi görülmedi! Fenerbahçe’de 19 futbolcu sakatlandı

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    Fenerbahçe'de savunması alarm veriyor. Sarı-Lacivertliler'de kaleci Livakovic'le birlikte sakatlanan 9 futbolcunun tamamı defans hattında yer alıyor. Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında Djiku; Yusuf Akçiçek ve Diego Carlos'un sakatlıklarıyla sarsılan Kanarya'ya bir kötü haber de Çağlar Söyüncü'den geldi.

    Alanyaspor maçının 9. dakikasında sağ baldırından sakatlanan 28 yaşındaki stoper, oyundaki yerini Amrabat'a bıraktı. Aynı maçta 70. dakika maça dahil olup sakatlanıp çıkan İsmail Yüksek gözyaşlarına hakim olamadı. Oosterwolde ve Becao Sarı-Lacivertliler'de sezonu kapatırken Mert Müldür ise omzundan sakatlanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 19 futbolcu çeşitli sakatlıklar yaşadı.

    2-3 HAFTA UZAK KALACAK
    Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Milli futbolcu Alanya maçının 70. dakikasında Talisca'nın yerine oyuna dahil olmuştu. İsmail, 89. dakikada yaşadığı uyluk sakatlığı sebebiyle 90+2. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.

    TALISCA HERKESİ ŞAŞIRTTI
    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, sergilediği performansla göz dolduruyor. Brezilyalı yıldız oynadığı 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Son 1.5 ayda idman yapmayan 31 yaşındaki futbolcunun takıma bu kadar adapte olması Mourinho ve teknik ekibi şaşırttı. Yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig'de ilk kez Alanya maçıyla 11'deydi. Talisca 42. dakikada takımının 2. golünü kaydetmişti. Öte yandan Talisca'nın Anderlecht karşılaşmasında 11'de başlaması bekleniyor.

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