Alanya’da 3 puanı alan Fenerbahçe üst üste 6.kez kazandı!

Fenerbahçe dolu dizgin... Şampiyonluk yarışında puan kaybıda tahammülü olmayan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. 22. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Tadic, ceza yayına ilerleyerek ara pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı yıldızın vuruşunda kaleciden seken topta Oğuz Aydın'ın pasıyla buluşan Szymanski düzgün bir plase ile golü attı: 0-1. 27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde topa yükselen Richard'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan'ın ellerinde kaldı. 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kostic'in mükemmel ortasına Talisca aynı güzellikte kafayı vurdu ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 67. dakikada Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken topa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı ve maç 2-0 sona erdi.

KANARYA YEMEDEN KAZANIYOR

Zorlu geçmesi beklenen Alanyaspor deplasmanında Szymanski ve Talisca ile işi ilk yarıda bitiren Fenerbahçe bu sezon dış sahada 5 maçını gol yemeden kazandı. Sarı-Lacivertliler bu alanda Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım olmayı da başardı.

İlk kez Fenerbahçe formasıyla bir lig maçında 11'de sahaya çıkan Anderson Talisca attığı kafa golüyle kalitesini gösterdi.