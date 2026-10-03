Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimine yönelik hakem ve gözlemcilerin emniyete verdiği ifadeler Türk futbolunda büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Süper Lig'in kıdemli hakemleri, VAR görevlileri ve üst klasman gözlemcilerinin ifadelerine yansıyan iddialar, usulsüz klasman değişiklikleri, mobbing, usulsüz veri talepleri ve geçmişe dönük husumet suçlamalarını gözler önüne serdi.

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı beyanlardan biri FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy'dan geldi.

İbrahim Hakan Ceylan (FIFA VAR Hakemi), Tahkim Kurulu duruşmalarına bizzat katılarak savunma yaptığını, ancak TFF ve MHK'nin geçerli hiçbir hukuki veya idari gerekçe sunamadan kendilerini sistematik biçimde tasfiye ettiğini belirtti.

Hüseyin Göçek (Eski Süper Lig Hakemi), 8 Mart 2022 kararlarının hemen ardından maç yönetmesine rağmen 24 saat içerisinde haksızca görevden alındığını ve ekranlarda itibar suikastına uğradığını vurgulayarak, bu tasfiyelerin arkasında kişisel husumetlerin yer aldığını ifade etti.

Mustafa Sönmez (Süper Lig Yardımcı Hakemi), t üm seminer ve fiziki sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak sezona başlamasına rağmen, 28 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan revize liste ile hiçbir gerekçe sunulmaksızın klasman dışı bırakıldığını beyan etti.

Alper Ulusoy (Eski Süper Lig / FIFA VAR Hakemi), 8 Mart 2022 sürecinde talimatlara aykırı şekilde kadro dışı bırakıldığını, Tahkim kararıyla döndükten sonra UEFA VAR kursu davetinin dahi TFF/MHK tarafından engellendiğini resmi belgelere dayanarak belirtti.

Taner Gizlenci (Süper Lig Gözlemcisi), 25 Temmuz 2024'te açıklanan listede yer aldığını, hatta 10 Ağustos 2024'teki Kasımpaşa-Konyaspor maçında görev yaptığını belirten Gizlenci, 28 Ağustos 2024'te yayımlanan ikinci bir liste ile gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakıldığını söyledi.

Emre Altun (Eski Süper Lig Gözlemcisi), TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesiyle 23 Temmuz 2024'te Ferhat Gündoğdu'nun yeniden MHK Başkanı yapıldığını belirten Altun, 27 Temmuz'da açıklanan klasman listesinin sadece 1 gün sonra (28 Temmuz 2024) değiştirilerek 13 hakem ve 6 gözlemcinin mevzuata aykırı şekilde liste dışı bırakıldığını kaydetti. Altun, maç atama yazılımı olan Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden dışarıdan müdahalelerle hakemlerin usulsüzce değiştirildiğini beyan etti.

Kerem Ersoy (FIFA Yardımcı Hakemi), 29 Mart 2025'te Riva VAR Eğitim Odasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile baş başa görüşmesini aktaran Ersoy, Gündoğdu'nun kendisine şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

"Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım. Baban benim aleyhimde faaliyet yürüten biriyle görüşmüş. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin kafanı koparacağım. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim."

"EŞİNİN OTEL KONAKLAMA GEÇMİŞİNİ VER" TALEBİ

Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak ifade veren milli atlet Binnaz Tuna, Süper Lig Yardımcı Hakemi olan eşi Ali Tuna'ya yapılan ahlak dışı bir talebi iddia etti.

Binnaz Tuna, 2022 yılı İlkbaharında eşinin telefonunun hoparlörde olduğu esnada görüşmeye şahit olduğunu belirterek, dönemin MHK Üyesi Yunus Yıldırım'ın eşi Ali Tuna'dan "kız arkadaşının otel konaklama geçmişi bilgilerini kontrol edip kendisine vermesini" istediğini söyledi. Eşinin bu talebi kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gerekçesiyle reddetmesi üzerine uzun süre maça atanmayarak mobbinge uğradığını ifade etti.

SOYUNMA ODASINDA YÖNETİCİ BASKISI VE BİYOLOJİK YAKINLIK İDDİALARI

Mustafa Tosun (3. Lig Hakemi), 22 Mart 2025'teki İzmir Çoruhlu FK - Kolibri Ağrı 1970 Spor maçından önce soyunma odalarına kendisini TFF Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanıtan bir kişinin girdiğini, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hemşerisi olduğunu ve "Ağrı maçlarında iyi yönetim gösteren hakemleri MHK başkanına bildirip yükselmelerini sağladığını" beyan ettiğini aktardı. Tosun, başarı ortalaması yüksek olmasına rağmen biat etmediği için klasman düşürüldüğünü beyan ederek şikayetçi oldu.

Mesut Çarık (Üst Klasman Gözlemcisi), 32 yıllık spor ve eğitimcilik kariyerine rağmen Riva Tesisleri'ne girişlerinin engellendiğini, seminerlerde "Sistemimize ve yönlendirmelerimize uymayanları TFF kapısından içeri sokmayız" şeklinde gözdağı verildiğini belirterek ceza davası açılmasını talep etti.