Türk futbolunun kara kutusu açıldı: Tanık hakemlerin ifadeleri Takvim'de! Usulsüz tasfiyeler, tehdit, şantaj iddiaları...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının dev operasyonunda Süper Lig ve VAR hakemleri emniyet ifadelerini verdi. İşte TFF ve MHK yönetimine yöneltilen ağır suçlamalar ve adli dosyanın detayları...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimine yönelik hakem ve gözlemcilerin emniyete verdiği ifadeler Türk futbolunda büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Süper Lig'in kıdemli hakemleri, VAR görevlileri ve üst klasman gözlemcilerinin ifadelerine yansıyan iddialar, usulsüz klasman değişiklikleri, mobbing, usulsüz veri talepleri ve geçmişe dönük husumet suçlamalarını gözler önüne serdi.
"8 MART OPERASYONU" VE İKİ GÜNDE DEĞİŞEN KLASMAN LİSTELERİ
8 Mart 2022 tarihinde Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin 12 üst düzey hakemi kadro dışı bırakması ve Tahkim Kurulu kararıyla göreve dönmeleri sonrası başlayan süreç, 2024-2025 sezonunda yeniden alevlendi.
Emre Altun (Eski Süper Lig Gözlemcisi), TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesiyle 23 Temmuz 2024'te Ferhat Gündoğdu'nun yeniden MHK Başkanı yapıldığını belirten Altun, 27 Temmuz'da açıklanan klasman listesinin sadece 1 gün sonra (28 Temmuz 2024) değiştirilerek 13 hakem ve 6 gözlemcinin mevzuata aykırı şekilde liste dışı bırakıldığını kaydetti. Altun, maç atama yazılımı olan Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden dışarıdan müdahalelerle hakemlerin usulsüzce değiştirildiğini beyan etti.
Taner Gizlenci (Süper Lig Gözlemcisi), 25 Temmuz 2024'te açıklanan listede yer aldığını, hatta 10 Ağustos 2024'teki Kasımpaşa-Konyaspor maçında görev yaptığını belirten Gizlenci, 28 Ağustos 2024'te yayımlanan ikinci bir liste ile gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakıldığını söyledi.
Alper Ulusoy (Eski Süper Lig / FIFA VAR Hakemi), 8 Mart 2022 sürecinde talimatlara aykırı şekilde kadro dışı bırakıldığını, Tahkim kararıyla döndükten sonra UEFA VAR kursu davetinin dahi TFF/MHK tarafından engellendiğini resmi belgelere dayanarak belirtti.
Mustafa Sönmez (Süper Lig Yardımcı Hakemi), tüm seminer ve fiziki sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak sezona başlamasına rağmen, 28 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan revize liste ile hiçbir gerekçe sunulmaksızın klasman dışı bırakıldığını beyan etti.
Hüseyin Göçek (Eski Süper Lig Hakemi), 8 Mart 2022 kararlarının hemen ardından maç yönetmesine rağmen 24 saat içerisinde haksızca görevden alındığını ve ekranlarda itibar suikastına uğradığını vurgulayarak, bu tasfiyelerin arkasında kişisel husumetlerin yer aldığını ifade etti.
İbrahim Hakan Ceylan (FIFA VAR Hakemi), Tahkim Kurulu duruşmalarına bizzat katılarak savunma yaptığını, ancak TFF ve MHK'nin geçerli hiçbir hukuki veya idari gerekçe sunamadan kendilerini sistematik biçimde tasfiye ettiğini belirtti.
HTS KAYITLARI VE "KAFANI KOPARACAĞIM" İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı beyanlardan biri FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy'dan geldi.
Kerem Ersoy (FIFA Yardımcı Hakemi), 29 Mart 2025'te Riva VAR Eğitim Odasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile baş başa görüşmesini aktaran Ersoy, Gündoğdu'nun kendisine şu ifadeleri kullandığını iddia etti:
"Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım. Baban benim aleyhimde faaliyet yürüten biriyle görüşmüş. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin kafanı koparacağım. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim."
"EŞİNİN OTEL KONAKLAMA GEÇMİŞİNİ VER" TALEBİ
Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak ifade veren milli atlet Binnaz Tuna, Süper Lig Yardımcı Hakemi olan eşi Ali Tuna'ya yapılan ahlak dışı bir talebi iddia etti.
Binnaz Tuna, 2022 yılı İlkbaharında eşinin telefonunun hoparlörde olduğu esnada görüşmeye şahit olduğunu belirterek, dönemin MHK Üyesi Yunus Yıldırım'ın eşi Ali Tuna'dan "kız arkadaşının otel konaklama geçmişi bilgilerini kontrol edip kendisine vermesini" istediğini söyledi. Eşinin bu talebi kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gerekçesiyle reddetmesi üzerine uzun süre maça atanmayarak mobbinge uğradığını ifade etti.
SOYUNMA ODASINDA YÖNETİCİ BASKISI VE BİYOLOJİK YAKINLIK İDDİALARI
Mustafa Tosun (3. Lig Hakemi), 22 Mart 2025'teki İzmir Çoruhlu FK - Kolibri Ağrı 1970 Spor maçından önce soyunma odalarına kendisini TFF Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanıtan bir kişinin girdiğini, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hemşerisi olduğunu ve "Ağrı maçlarında iyi yönetim gösteren hakemleri MHK başkanına bildirip yükselmelerini sağladığını" beyan ettiğini aktardı. Tosun, başarı ortalaması yüksek olmasına rağmen biat etmediği için klasman düşürüldüğünü beyan ederek şikayetçi oldu.
Mesut Çarık (Üst Klasman Gözlemcisi), 32 yıllık spor ve eğitimcilik kariyerine rağmen Riva Tesisleri'ne girişlerinin engellendiğini, seminerlerde "Sistemimize ve yönlendirmelerimize uymayanları TFF kapısından içeri sokmayız" şeklinde gözdağı verildiğini belirterek ceza davası açılmasını talep etti.
DOSYADA YER ALAN DİĞER HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN BEYANLARI
Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan diğer tüm hakem ve gözlemcilerin beyanları şu şekildedir:
Alpaslan Dedeş (Süper Lig Yardımcı Hakemi), TFF/MHK içerisindeki yapılanmaları ve hakemler üzerinde HTS kayıtları ile telefon incelemeleri üzerinden kurulan şantaj ile baskı mekanizmalarını detaylandırarak şikayetçi oldu.
Süleyman Abay (Eski Süper Lig Hakemi / Gözlemci), Trabzon'da yaşanan tarihi olaylar sonrasında hakem camiası üzerinde kurulan baskı grubuna ve lig maçlarının kaderini etkileyen dış müdahalelere ilişkin tespitlerini aktardı.
Bahattin Şimşek (Süper Lig Hakemi), hem 2022'deki 8 Mart operasyonunda hem de 2024-2025 sezonundaki yeni klasman revizyonlarında hiçbir performans gerekçesi gösterilmeden kıyıma uğratıldığını ifade etti.
İsmail Şencan (Süper Lig Yardımcı Hakemi), TFF ve MHK yetkililerinin verdikleri usulsüz kararlarla Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde tanımlanan "Görevi Kötüye Kullanma" suçunu alenen işlediklerini belirtti.
Murat Erdoğan (Süper Lig Hakemi), sezon öncesi atletik testleri ve kural sınavlarını başarıyla geçmesine karşın, Tahkim Kurulu kararlarına tezat şekilde yetkisi olmayan kurullar tarafından pasifize edildiğini beyan etti.
Mete Kalkavan (Eski FIFA Hakemi / VAR Eğitimcisi), VAR Eğitimciliği sözleşmesinin TFF tarafından hukuka aykırı şekilde feshedildiğini, hakemler üzerinde kurulan biat kültürünü kabul etmeyerek toplantıları terk ettiğini dile getirdi.
Tugay Kaan Numanoğlu (Süper Lig Hakemi), MHK kadrolarında yer alan isimlerin hakemlik atama ve yükseltme mekanizmalarını kişisel ilişkilere göre yönettiğini beyan etti.
Koray Gençerler (Süper Lig VAR Hakemi), 27 yıllık hakemlik kariyeri boyunca iki ayrı dönemde benzer bir yapının keyfi kararlarıyla görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Mert Güzenge (Süper Lig Hakemi), tecrübeli ve liyakat sahibi hakemlerin bilerek sistem dışına itilip ligin yönetim yapısının manipüle edilmek istendiğini vurguladı.
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Dosyada yer alan müşteki hakem ve gözlemciler; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" (TCK 257), "Mobbing", "Evrakta Sahtecilik" ve "Usulsüzlük" suçlamalarıyla davacı ve şikayetçi oldular. Adli ve idari soruşturma genişleyerek devam ediyor.
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