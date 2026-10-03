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Mersin Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Evden servet çıktı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale operasyonunda şüpheli Ali Özbaran'ın evinden 4 kg külçe altın, binlerce döviz ve ruhsatsız silah çıktı.

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Mersin Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Evden servet çıktı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında dosyanın şüphelilerinden Ali Özbaran'ın ikamet adresinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Video Oynatma İkonu Şüpheli Ali Özbaran'ın evinden servet çıktı!

Evde yapılan aramada adeta servet ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Evde yapılan aramada adeta servet ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

EVDEN KÜLÇE ALTIN VE İHALE DOKÜMANLARI ÇIKTI

Emniyet güçlerince operasyon günü şüpheli Ali Özbaran'ın adresinde yapılan detaylı aramalarda yüksek miktarda nakit para, ziynet eşyası, mühimmat ve belediyeye ait ihale evrakı ele geçirildi.

Mersin Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Evden servet çıktı!-3

Yapılan inceleme ve sayımlarda ikamette bulunanlar şu şekilde kayıtlara geçti:

  • 257.600 Euro
  • 25.120 Dolar
  • 64.100 Pound
  • 4 Kilogram Külçe Altın
  • 116 Adet Tam Cumhuriyet Altını
  • 8 Adet Yarım Altın, 5 Adet Çeyrek Altın, 2 Adet 1 Gramlık Altın
  • 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 3 Adet Şarjör ve 60 Adet Fişek
  • Çok sayıda belediye İhale Dokümanı
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