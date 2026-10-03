Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da hizmet siyaseti mesajı!

7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binasının, şehre, Şanlıurfalılara, AK Parti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan 4 katlı binamızın yapımında, proje aşamasından ince işçiliğine emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına, AK Partimizin eser ve hizmet siyaseti, şehrimizde inşallah daha da güçlenecek.