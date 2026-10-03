Leroy Sane için Al Qadsiah iddiası
Galatasaray'da bu sezon skor katkısı üretemeyen Leroy Sane'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın takibinde olduğu öne sürüldü. Alman futbolcu için devre arasında teklif gelmesi halinde son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği belirtildi.
Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performans nedeniyle eleştirilen Leroy Sane için transfer iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah'ın, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
AL QADSIAH'IN HEDEFİ ARA TRANSFER
Al Qadsiah'ın, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak için ara transfer döneminde Galatasaray'a teklif sunacağı ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılılarda olası bir teklifin değerlendirilmesinde teknik direktör Okan Buruk'un kararının belirleyici olacağı aktarıldı.
7 MAÇTA GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ
Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada toplam 374 dakika görev yaptı.
Bu maçların 4'üne ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 3 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu.
Alman kanat oyuncusu, süre aldığı bu mücadelelerde gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Devre arasında teklif alabileceği belirtilen Sane'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.