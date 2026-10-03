Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka ve Morgan Rogers'ın gol attığı mücadelede Kane ile Saka ikişer kez ağları sarstı.

KANE PERDEYİ AÇTI

İngiltere karşılaşmanın henüz 8. dakikasında öne geçti. Jude Bellingham'ın pasında Harry Kane fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı.

İngilizler 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Anthony Gordon'ın hazırladığı pozisyonda Jude Bellingham topu ağlara gönderdi.

GORDON VE SAKA İLK YARIDA FARKI AÇTI

İngiltere'nin üçüncü golü 39. dakikada geldi. Jarell Quansah'ın asistinde Anthony Gordon skoru 3-0'a taşıdı.

İlk yarının son anlarında bu kez Bukayo Saka sahneye çıktı. Bellingham'ın pasını gole çeviren Saka, 45. dakikada farkı dörde yükseltti.

İngiltere soyunma odasına 4-0 üstün gitti.

KANE İKİNCİ KEZ ATTI

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen İngiltere, 53. dakikada beşinci golünü buldu.

Elliott Anderson'ın hazırladığı pozisyonda Harry Kane bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

SAKA DA DUBLE YAPTI

68. dakikada İngiltere farkı 6'ya çıkardı. Harry Kane'in asistinde Bukayo Saka ağları sarstı ve karşılaşmadaki ikinci golünü attı.

SON SÖZ MORGAN ROGERS'TAN

İngiltere'nin gol yağmurunda son sözü 87. dakikada Morgan Rogers söyledi. Jude Bellingham'ın üçüncü asistinde Rogers topu filelere göndererek skoru 7-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup etti.