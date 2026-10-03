Rijeka'da 7 gollü şov! İngilizler Uluslar Ligi'nde rakibini ezdi geçti
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta İngiltere, Hırvatistan deplasmanında tarihi bir galibiyete imza attı. A Spor’dan yayınlanan karşılaşmada rakibini 7-0 mağlup eden İngilizler, ilk yarıda 4 gol bulurken ikinci devrede 3 kez daha fileleri havalandırdı. İşte atılan goller...
Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka ve Morgan Rogers'ın gol attığı mücadelede Kane ile Saka ikişer kez ağları sarstı.
KANE PERDEYİ AÇTI
İngiltere karşılaşmanın henüz 8. dakikasında öne geçti. Jude Bellingham'ın pasında Harry Kane fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı.
İngilizler 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Anthony Gordon'ın hazırladığı pozisyonda Jude Bellingham topu ağlara gönderdi.
GORDON VE SAKA İLK YARIDA FARKI AÇTI
İngiltere'nin üçüncü golü 39. dakikada geldi. Jarell Quansah'ın asistinde Anthony Gordon skoru 3-0'a taşıdı.
İlk yarının son anlarında bu kez Bukayo Saka sahneye çıktı. Bellingham'ın pasını gole çeviren Saka, 45. dakikada farkı dörde yükseltti.
İngiltere soyunma odasına 4-0 üstün gitti.
KANE İKİNCİ KEZ ATTI
İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen İngiltere, 53. dakikada beşinci golünü buldu.
Elliott Anderson'ın hazırladığı pozisyonda Harry Kane bir kez daha fileleri havalandırarak kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.
SAKA DA DUBLE YAPTI
68. dakikada İngiltere farkı 6'ya çıkardı. Harry Kane'in asistinde Bukayo Saka ağları sarstı ve karşılaşmadaki ikinci golünü attı.
SON SÖZ MORGAN ROGERS'TAN
İngiltere'nin gol yağmurunda son sözü 87. dakikada Morgan Rogers söyledi. Jude Bellingham'ın üçüncü asistinde Rogers topu filelere göndererek skoru 7-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup etti.
ATILAN GOLLER
HIRVATİSTAN 0-1 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-2 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-3 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-4 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-5 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-6 İNGİLTERE
HIRVATİSTAN 0-7 İNGİLTERE
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Rijeka'daki karşılaşmaya iki takım da 3 puanla çıkarken kritik mücadele başladı.
8' GOL | Hırvatistan 0-1 İngiltere
İngiltere, Harry Kane'in golüyle öne geçti. Karşılaşmaya etkili başlayan İngilizler, kaptan Kane'in vuruşuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi.
21' GOL | Hırvatistan 0-2 İngiltere
İngiltere farkı ikiye çıkardı. Anthony Gordon'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada Jude Bellingham topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
30' İngiltere oyunu kontrol etti
İngiltere, iki farklı üstünlüğün ardından oyunun temposunu belirlemeye devam etti. Harry Kane, Jude Bellingham ve Anthony Gordon'ın önderliğindeki hücum hattı Hırvatistan savunmasına zor anlar yaşattı.
35' Hırvatistan topa daha fazla sahip olmaya başladı
Ev sahibi ekip bu bölümde topa daha fazla sahip olarak İngiltere yarı alanına yerleşmeye çalıştı. Hırvatistan baskısını artırsa da Jordan Pickford'ın kalesinde ciddi bir tehlike oluşturamadı.
38' GOL | Hırvatistan 0-3 İngiltere
İngiltere, Anthony Gordon'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Jarell Quansah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Gordon iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
44' GOL | Hırvatistan 0-4 İngiltere
İngiltere ilk yarı bitmeden farkı dörde çıkardı. Jude Bellingham hızla ceza sahasına taşıdığı topun ardından son çizgiye indi ve meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi.
Bukayo Saka, Bellingham'ın pasında yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
İlk yarı sonucu | Hırvatistan 0-4 İngiltere
İngiltere, Rijeka'daki karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı. Harry Kane'in 8. dakikadaki golüyle perdeyi açan İngilizler, Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Bukayo Saka'nın golleriyle farkı açtı.
46' İkinci yarı başladı
Hırvatistan ile İngiltere arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk 45 dakikayı 4-0 önde tamamlayan İngiltere, ikinci devreye büyük bir avantajla girdi.
53' GOL | Hırvatistan 0-5 İngiltere
İngiltere, Harry Kane'in maçtaki ikinci golüyle farkı beşe çıkardı. Ceza sahasına yapılan etkili ortada doğru zamanda hareketlenen Kane, topu ağlara göndererek duble yaptı.
67' GOL | Hırvatistan 0-6 İngiltere
İngiltere, Bukayo Saka'nın maçtaki ikinci golüyle skoru 6-0'a getirdi. Hırvatistan savunmasını bir kez daha aşan İngilizler, Saka'nın bitiriciliğiyle farkı altıya çıkardı.
Saka böylece karşılaşmada ikinci kez ağları havalandırırken İngiltere'nin Rijeka'daki üstünlüğü tarihi bir skora ulaştı.
RAKİP 2. KEZ İSPANYA
Hırvatistan, İngiltere karşılaşmasının ardından 6 Ekim'de sahasında İspanya ile mücadele edecek. Kasım ayında ise 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak, 15 Kasım'da Çekya'yı konuk edecek.
YENİ KONUK ÇEKYA
İngiltere, Hırvatistan maçının ardından 6 Ekim'de Çekya'yı ağırlayacak. 12 Kasım'da Hırvatistan'ı konuk edecek olan İngilizler, grup aşamasındaki son maçında 15 Kasım'da İspanya deplasmanına gidecek.
HIRVATİSTAN
Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski.
Savunma: Josip Stanisic, Ivan Smolcic, Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Sutalo.
Orta saha: Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic.
Forvet: Franjo Ivanovic, Andrej Kramaric, Petar Musa, Marco Pasalic, Igor Matanovic.
İNGİLTERE
Kaleciler: Jordan Pickford, James Trafford, Jason Steele.
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah.
Orta saha: Alex Scott, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, James Garner, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze.
Forvet: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Morgan Rogers, Dominic Calvert-Lewin.