Sağlar'ın müdafii ise aday hakemlerin eksik forma, düdük ve bayraklarının giderilmesine yardımcı olunduğunu, WhatsApp grubunun aday hakemlerin talebi üzerine kurulduğunu savundu.

Küçükçekmece'deki hakemlerin buluşma talebinde bulunduğunu ve bir kafede buluştuklarını anlatan Sağlar, adayların daha sonra WhatsApp grubu kurduğunu söyledi. Sağlar, grupta maçlarla ilgili sohbetlerin yapıldığını ve hakemlerin derneğe üye olabilmeleri için başkana müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Sağlar, 2024'te seçildiğini ve aday hakemlere yönelik aylık eğitimler düzenlendiğini anlattı. Hakemlerin sorularının ardından malzeme alımı için bazı sorular sorulduğunu belirten Sağlar, forma olmadığı yönündeki cevaplar üzerine formaların haber verilmeden eğitime getirildiğini söyledi.

Hakimlik ise dijital materyaller ve bilirkişi raporunu birlikte değerlendirerek Karadoruk'un bu suçlama yönünden de tutuklanmasına karar verdi.

Karadoruk'un avukatları da müvekkillerinin telefonuna müdahale edildiğine ilişkin bir iddiaları bulunmadığını ancak WhatsApp programına müdahale edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Savunmada, yayının müstehcen olup olmadığı ve çocukların kullanılıp kullanılmadığı konusunda dosyada bilirkişi raporu bulunmadığı da öne sürüldü.

KOSİF: "FERDİ KARADORUK İLE ORTAK HAREKET ETMEDİM"

Tutuklanan Emre Kosif de Ferdi Karadoruk ile ortak hareket ettiği iddiasını reddetti.

Kosif, İstanbul'da yaklaşık 100-150 gözlemci bulunduğunu belirterek hazırlanan listelerde sezon içerisinde maçlardan alınan puanların federasyonun veri tabanına girildiğini söyledi. Eğitim ve sınav puanlarının da sisteme işlendiğini belirten Kosif, bu hakemleri tenzil ya da terfi ettirme yetkisinin kendisinde olmadığını savundu.

Kosif,"Ferdi Karadoruk ile ortak hareket etmedim, ben kurul olarak bir tarafta Ferdi dernek olarak ayrı bir taraftadır." ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ŞAHİN: "EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMADIM"

Sebahattin Şahin ise hakkındaki suçlamaları reddederek kollukta verdiği ifadeyi tekrar etti. Şahin, "Ben evrakta sahtecilik yapmadım, askerlik mesleğimi uzun zamandır yapan birisi olarak ilk kez suçlanıyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.

YILDIRIM: "16 OCAK 2025 İTİBARIYLA GÖREVDEN AYRILDIM"

Yunus Yıldırım da kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti. Yıldırım, 16 Ocak 2025 itibarıyla görevden ayrıldığını belirterek sistem atamasına geçildiğini ve atamaların daha sonra TFF tarafından onaylandığını söyledi.

Yıldırım, "Benim bir yetkim yoktu, o ifademi aynen tekrar ederim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.

AHMET ŞAHİN: "EVDE ARAMADA HERHANGİ BİR SUÇ DELİLİ BULUNMADI"

Ahmet Şahin de evinde yapılan aramada herhangi bir suç delili bulunmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şahin, uluslararası iş yapan bir iş insanı olduğunu, 4 gündür gözaltında kaldığını ve görevinden daha önce ayrıldığını belirterek, "TFF'de hukuka uygun olarak bu veriler zaten saklanmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.

HAKİMLİK: HAKEM ATAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILDIĞINA DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE

Hakimlik kararında Alican Sağlar, Emre Kosif ve Ferdi Karadoruk yönünden, dosyada hakem atamalarının yapılmasında "kişisel gelişim ve liyakat esasını bir kenara bırakmak suretiyle" bazı kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiğine ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olgular bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Hakimlik, delillerin durumu, kaçma şüphesi ve deliller üzerinde baskı ya da değiştirme girişiminde bulunulabileceği şüphesi ile suçların niteliğini dikkate alarak adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatine vardı ve şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

Ferhat Gündoğdu ve Yunus Yıldırım hakkında da "hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek" suçlaması yönünden aynı gerekçelerle ayrı ayrı tutuklama kararı verildi.



Hakimlik ayrıca Emre Kosif hakkında "görevi kötüye kullanma", Ferhat Gündoğdu hakkında "görevi kötüye kullanma ve tehdit", Yunus Yıldırım hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklama talebini reddetti.

Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek", Ahmet Şahin hakkında aynı suçlama; Sebahattin Şahin hakkında ayrıca "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlaması kapsamında tutuklama talepleri reddedildi.

Hakimlik, Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin'in adli kontrol altına alınmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve belirlenen günlerde kolluk birimine imza vermelerine karar verdi.

Sonuç olarak Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanırken, Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüpheli Karar Karara esas suç Alican Sağlar TUTUKLANDI Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek Emre Kosif TUTUKLANDI Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek Ferdi Karadoruk TUTUKLANDI Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek ve Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek vs. Ferhat Gündoğdu TUTUKLANDI Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek Yunus Yıldırım TUTUKLANDI Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek Sebahattin Şahin ADLİ KONTROL Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Ahmet Şahin ADLİ KONTROL Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek