Hakemlerin hakimlik sorgusu! Ferhat Gündoğdu'dan "tehdit etmedim" savunması... Karadoruk'a WhatsApp skandalı soruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturmasında, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu şüphelilerin hakimlik sorgusu ayrıntıları ortaya çıktı. Hakem atamalarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilerek kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe üzerine Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkındaki adli süreç devam ederken, Karadoruk hakkında ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçlamasıyla da ikinci bir tutuklama kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında şüphelilerin hakimlik sorgularının ayrıntıları ortaya çıktı.
GÜNDOĞDU: "TEHDİT ETMEDİM"
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakimlikteki savunmasında kollukta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek görevi kötüye kullanma suçlamasını reddetti.
Dosyada kendisine gösterilen WhatsApp mesajlarının MHK Başkanlığı göreviyle ilgili olduğunu öne süren Gündoğdu, talimatlara uygun görüşmeler yaptığını savundu.
Gündoğdu, eski bir hakemin kendisini arayarak Kerem Ersoy isimli yardımcı hakemin arkadaşları arasında TFF ve MHK yönetimi hakkında kötü sözler söylediğini aktardığını belirtti. Bunun üzerine söz konusu hakemle konuştuğunu anlatan Gündoğdu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"O dönem yetkim dahilinde hakemliğinin bitmesini sağlayabilirdim ancak bunu yapmadım. Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak nasihatlerde bulundum. Kendisini tehdit etmedim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."
Gündoğdu'nun avukatı da konuşmanın tehdit boyutuna ulaşmadığını savunarak, müvekkilinin görevinin gereği kapsamında hareket ettiğini ileri sürdü.
SES KAYDI SAVUNMASI: "TWITTER'A DÜŞTÜKTEN SONRA BEN DE ÖĞRENDİM"
Gündoğdu, dosyadaki ses kaydına ilişkin de savunma yaptı. Kaydın telefonunda olduğunun farkında olmadığını söyleyen Gündoğdu, kendisine gösterildiğinde de kaydı hatırlamadığını belirtti.
Gündoğdu ifadesinde, "Ben o kaydın telefonumda olduğunun farkında bile değilim, bana gösterildiğinde hatırlamadım bu yüzden cevap da veremedim, böyle bir kaydın kötü niyetle olmadığını düşünüyorum. Twitter'a düştükten sonra ben de öğrendim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.
KARADORUK: "VİDEO BENİM TELEFONUMA WHATSAPP'TAN GELMİŞTİR"
TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlara ilişkin ayrı bir sorgu gerçekleştirildi.
Karadoruk, söz konusu videonun telefonuna WhatsApp üzerinden geldiğini, içeriği gördüğü anda kapattığını ve daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Karadoruk savunmasında, "Söz konusu video benim telefonuma whatsapptan gelmiştir, bilgim dahilinde gelmemiştir, telefon bu videoyu algıladığında da kendisini kapatmıştır, bunun üzerine kendim savcılığa giderek bu durumda suç duyurusunda bulundum, videonun nereden geldiğini bilmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.
Karadoruk'un avukatları da müvekkillerinin telefonuna müdahale edildiğine ilişkin bir iddiaları bulunmadığını ancak WhatsApp programına müdahale edilmiş olabileceğini ileri sürdü. Savunmada, yayının müstehcen olup olmadığı ve çocukların kullanılıp kullanılmadığı konusunda dosyada bilirkişi raporu bulunmadığı da öne sürüldü.
Hakimlik ise dijital materyaller ve bilirkişi raporunu birlikte değerlendirerek Karadoruk'un bu suçlama yönünden de tutuklanmasına karar verdi.
"ADAY HAKEMLER SONRADAN WHATSAPP GRUBU KURMUŞ"
Soruşturma kapsamında tutuklanan Alican Sağlar da hakimlikte suçlamaları reddetti.
Sağlar, 2024'te seçildiğini ve aday hakemlere yönelik aylık eğitimler düzenlendiğini anlattı. Hakemlerin sorularının ardından malzeme alımı için bazı sorular sorulduğunu belirten Sağlar, forma olmadığı yönündeki cevaplar üzerine formaların haber verilmeden eğitime getirildiğini söyledi.
Küçükçekmece'deki hakemlerin buluşma talebinde bulunduğunu ve bir kafede buluştuklarını anlatan Sağlar, adayların daha sonra WhatsApp grubu kurduğunu söyledi. Sağlar, grupta maçlarla ilgili sohbetlerin yapıldığını ve hakemlerin derneğe üye olabilmeleri için başkana müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.
Sağlar'ın müdafii ise aday hakemlerin eksik forma, düdük ve bayraklarının giderilmesine yardımcı olunduğunu, WhatsApp grubunun aday hakemlerin talebi üzerine kurulduğunu savundu.
KOSİF: "FERDİ KARADORUK İLE ORTAK HAREKET ETMEDİM"
Tutuklanan Emre Kosif de Ferdi Karadoruk ile ortak hareket ettiği iddiasını reddetti.
Kosif, İstanbul'da yaklaşık 100-150 gözlemci bulunduğunu belirterek hazırlanan listelerde sezon içerisinde maçlardan alınan puanların federasyonun veri tabanına girildiğini söyledi. Eğitim ve sınav puanlarının da sisteme işlendiğini belirten Kosif, bu hakemleri tenzil ya da terfi ettirme yetkisinin kendisinde olmadığını savundu.
Kosif,"Ferdi Karadoruk ile ortak hareket etmedim, ben kurul olarak bir tarafta Ferdi dernek olarak ayrı bir taraftadır." ifadelerini kullandı.
SEBAHATTİN ŞAHİN: "EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMADIM"
Sebahattin Şahin ise hakkındaki suçlamaları reddederek kollukta verdiği ifadeyi tekrar etti. Şahin, "Ben evrakta sahtecilik yapmadım, askerlik mesleğimi uzun zamandır yapan birisi olarak ilk kez suçlanıyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.
YILDIRIM: "16 OCAK 2025 İTİBARIYLA GÖREVDEN AYRILDIM"
Yunus Yıldırım da kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti. Yıldırım, 16 Ocak 2025 itibarıyla görevden ayrıldığını belirterek sistem atamasına geçildiğini ve atamaların daha sonra TFF tarafından onaylandığını söyledi.
Yıldırım, "Benim bir yetkim yoktu, o ifademi aynen tekrar ederim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.
AHMET ŞAHİN: "EVDE ARAMADA HERHANGİ BİR SUÇ DELİLİ BULUNMADI"
Ahmet Şahin de evinde yapılan aramada herhangi bir suç delili bulunmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Şahin, uluslararası iş yapan bir iş insanı olduğunu, 4 gündür gözaltında kaldığını ve görevinden daha önce ayrıldığını belirterek, "TFF'de hukuka uygun olarak bu veriler zaten saklanmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.
HAKİMLİK: HAKEM ATAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILDIĞINA DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE
Hakimlik kararında Alican Sağlar, Emre Kosif ve Ferdi Karadoruk yönünden, dosyada hakem atamalarının yapılmasında "kişisel gelişim ve liyakat esasını bir kenara bırakmak suretiyle" bazı kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiğine ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olgular bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Hakimlik, delillerin durumu, kaçma şüphesi ve deliller üzerinde baskı ya da değiştirme girişiminde bulunulabileceği şüphesi ile suçların niteliğini dikkate alarak adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatine vardı ve şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.
Ferhat Gündoğdu ve Yunus Yıldırım hakkında da "hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek" suçlaması yönünden aynı gerekçelerle ayrı ayrı tutuklama kararı verildi.
Hakimlik ayrıca Emre Kosif hakkında "görevi kötüye kullanma", Ferhat Gündoğdu hakkında "görevi kötüye kullanma ve tehdit", Yunus Yıldırım hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklama talebini reddetti.
Sebahattin Şahin hakkında "hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek", Ahmet Şahin hakkında aynı suçlama; Sebahattin Şahin hakkında ayrıca "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlaması kapsamında tutuklama talepleri reddedildi.
Hakimlik, Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin'in adli kontrol altına alınmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve belirlenen günlerde kolluk birimine imza vermelerine karar verdi.
Sonuç olarak Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanırken, Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.