8 cinayet aydınlatıldı: 39 yıllık sır kazıyla çözüldü 2,5 yaşındaki Yakup'un katili babası çıktı!
Yıllarca sır perdesi arkasında kalan cinayetler tek tek aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık 7 ayrı dosyada 8 cinayetin çözüldüğünü açıkladı. Yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, Adli Tıp incelemeleri ve yeniden alınan ifadeler soruşturmaların seyrini değiştirdi. 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinden Nigar Bilgin'in 39 yıllık kayıp dosyasına kadar yıllardır karanlıkta kalan olaylarda yeni deliller şüphelilere uzandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda 7 ayrı dosyada 8 cinayet aydınlatıldı.
Gürlek açıklamasında, "7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık: 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!" ifadelerini kullandı.
GÜRLEK: "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Gürlek, 7 yeni dosyayla birlikte Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını açıkladı.
TAKVİM DOSYALARA ULAŞTI
Takvim dosyaların detaylarına ulaştı. Artvin'den Kayseri'ye uzanan dosyalarda yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, Adli Tıp incelemeleri, yer gösterme işlemleri ve yeniden alınan ifadeler soruşturmaların seyrini değiştirdi.
NİGAR BİLGİN DOSYASI: 39 YILLIK SIR KAZIYLA ORTAYA ÇIKTI
Artvin'in Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin'in kaybolmasına ilişkin dosyanın geçmişi 1987 yılına uzanıyor.
Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı çıkarmaması üzerine İlçe Nüfus Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 Eylül 2026'da adres araştırması yapan jandarma ekipleri, Bilgin'in yaklaşık 35 yıldır köyde yaşamadığı, yıllardır kayıp olduğu ve öldürülmüş olabileceği yönünde bilgilere ulaştı.
Araştırmalarda Nigar Bilgin'in en son Zeki Bilgin ile 14 Ağustos 1987 tarihinde evlendiği ve bu tarihten sonra başka bir dijital ayak izinin bulunmadığı tespit edildi. Zeki Bilgin ile kardeşleri Müzekkir Bilgin ve Atanur Bilgin'in çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.
Müzekkir Bilgin ve Atanur Bilgin'in ifadelerinin ardından yer gösterme işlemleri gerçekleştirildi. Zeki Bilgin ise ifadesinde eşi Nigar Bilgin'in babası tarafından şiddet görmesi sonucu öldüğünü ve kendisinin maktulü gömdüğünü öne sürdü.
Yer gösterme işleminin ardından yapılan kazıda Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklere ulaşıldı.
Zeki Bilgin tutuklanırken Müzekkir Bilgin hakkında ev hapsi, Atanur Bilgin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
HAMZA GEDİK CİNAYETİ: 21 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde TMO bünyesinde bekçi olarak görev yapan Hamza Gedik, 8 Temmuz 2005'te çalıştığı TMO yerleşkesindeki kulübede çok sayıda bıçak darbesi almış ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
2005 yılındaki soruşturmada Nami Aydın, Şahin Aydın, Dönüş Aydın ve Hanım Aydın'ın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı ve olay yerindeki bulgulardan da o tarihte sonuç alınamadı.
Dosyada önemli gelişmelerden biri 7 Aralık 2007'de yapılan isimsiz ihbar oldu. Ankesörlü telefondan Şefaatli Cumhuriyet Savcılığını arayan kişi, cinayete ilişkin bazı isimler verdi. Ancak o dönem soruşturma sonuçlandırılamadı.
Dosyanın yeniden incelenmesiyle geçmiş ifadelerdeki çelişkiler, HTS kayıtları, otopsi raporu ve olay yeri görüntüleri yeniden değerlendirildi. Çok sayıda kişiyle görüşülürken eski ihbarın izi de sürüldü.
Muhammet Aydın'ın yeniden alınan ifadesinde cinayetin azmettirilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntılı iddialarda bulunduğu, eşi Funda Aydın'ın da soruşturma açısından önem taşıyan beyanlar verdiği kayıtlara geçti.
Toplanan delillerin ardından Kırşehir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda Muhammet Aydın, Dönüş Köylü, Veli Kaya, Yakup Yıldız, Hanım Aydın ve Nami Aydın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.
ERHAN KURT DOSYASI: HTS KAYITLARI VE ÇELİŞKİLİ İFADELER YENİDEN İNCELENDİ
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Erhan Kurt, 21 Eylül 2007'de Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Otopsi sonucunda ölümün bağla boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği belirlendi. Ancak cinayette kullanılan kablo bulunamadı ve ilk soruşturmada olayın failine ulaşılamadı. Dosya 2013'te daimî aramaya alındı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden incelemeye alındı. Şüpheli ve tanık ifadelerindeki çelişkiler mercek altına alınırken HTS ve baz kayıtları ile Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri birlikte incelendi.
Yeni tanık anlatımları ile şüphelilerin eski ifadeleri karşılaştırıldı. Soruşturma makamları, elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda öldürme eyleminin tespit edilemeyen aile içi bir mesele nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
2 Ekim 2026'da Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ali Kurt, Ayten Kurt, Osman Kurt, Süleyman Kurt, Yılmaz Kurt ve Ramazan Çınar olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.
2,5 YAŞINDAKİ YAKUP'UN DOSYASINDA BABA TUTUKLANDI
Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'ne gelen ailenin 2,5 yaşındaki çocuğu Yakup Bozkurt, 8 Mayıs 2012'de kayboldu.
Aylar süren aramanın ardından Yakup'un cansız bedeni 20 Ağustos 2012'de Kırgız Tepe baz istasyonu mevkisindeki beton büz borunun içerisinde gizlenmiş halde bulundu. Ancak geçen yıllarda olayın failleri tespit edilemedi.
Dosyanın yeniden incelenmesiyle anne Huriye Çiftçi, baba Abdurrezak Bozkurt ve yakın akrabaların da aralarında bulunduğu 6 kişi şüpheli olarak belirlendi.
Operasyonda Huriye Çiftçi, Abdurrezak Bozkurt, Halil Dilek, Salih Bozkurt, Salih Mat ve Abdülkadir Bozkurt gözaltına alındı.
Huriye Çiftçi ifadesinde, Yakup'un kaybolmasından birkaç gün sonra eski eşi Abdurrezak Bozkurt'un elinde yara ve kan bulunduğunu belirterek, "sus" ve "Yakup bende" dediğini aktardı. Çiftçi, eski eşinin oğlunu öldürdüğünü ileri sürdü.
İfade işlemlerinin ardından Abdurrezak Bozkurt tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
14 YIL ÖNCE MÜGE ANLI YAYININDA NE DEMİŞTİ?
Yakup Bozkurt'un babası Abdurrezzak Bozkurt, olayın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı öğrenildi. Bokurt, "Yakup'un katilinin en kısa zamanda yetkililerden bulunmasını istiyoruz. Bizden alacağı, vereceği neyse yok yani. Adam ne bizi tanıyor ne biz onu tanıyoruz. Biri gelmiş bu çocuğu götürmüştür" diyerek cinayetin bölgeye gelen yabancı biri tarafından işlendiğini öne sürmüştü. Müge Anlı ise 21 Mayıs 2012 tarihli yayında, "Yaptığımız röportajlarda ortaya çıkan çok sayıda çelişki var. Eminim bu jandarmanın da gözünden kaçmamıştır ancak açıklayamıyorum şu anda... Kuliste birtakım şeyler konuştuk. Maalesef böyle durumlarda en yakın kişilerin dahi isimlerinin karıştığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TRABZON'DAKİ ÇİFTE DOSYA: KÖKSAL KOL VE MEHMET KAPLAN
Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın 26 Haziran 2014'te kaybolmasına ilişkin dosyada yıllar sonra dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturmada Köksal Kol'un kaybolduğu gün Erkan Aydemir ve Fikret Baysal ile buluştuğu, Mehmet Kaplan'ın da aynı gün Erkan Aydemir ve Fikret Baysal ile bir araya geldiği belirlendi. İki kişiden de daha sonra haber alınamadı.
Dosya yıllar içerisinde çok sayıda ifade, HTS kaydı ve teknik çalışmaya rağmen sonuçlandırılamadı. 22 Şubat 2022'de bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Dosyanın yeniden incelenmesi sırasında Fikret Baysal'ın eski eşi Hava Korkmaz'ın 24 Eylül 2026'da alınan tanık beyanı soruşturmanın seyrini değiştirdi. Korkmaz, eski eşinin geçmişte kendisine Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın öldürülmesi ve gömülmesine ilişkin anlatımlarda bulunduğunu söyledi.
Yeni delil üzerine ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal 30 Eylül 2026'da gözaltına alındı.
Ayhan Baysal ifadesinde iki kişinin öldürülmesi ve gömülmesine ilişkin ayrıntılı iddialarda bulunurken Erkan Aydemir suçlamaları kabul etmedi. Her iki şüpheli de Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
KHALED TAYSON DOSYASINDA TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI
Khaled Tayson, 15 Temmuz 2014'te Kilis'in Acar köyünde bir sulama kuyusunda ölü bulundu.
İlk soruşturmanın ardından dosya 30 Aralık 2015'te daimî aramaya alındı. Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında 24 Temmuz 2026'da alınan otopsi raporunda ölümün darp eylemi ve sonrasında suda boğulma sonucu gerçekleştiği tespit edildi.
Maktulün telefonu ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışmasında da yeni tespitlere ulaşıldı. Bir tanığın ifadesinde şüphelilerden birinin kendisine cinayetin faili olduğunu ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığını söylemesi de dosyaya girdi.
Yeni bulgular üzerine 2015'te verilen ek takipsizlik kararı kaldırıldı. 2 Ekim 2026'da Ramazan Uzşener, Duran Uzşener ve Cengiz İçer hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
FEHMİ LUP CİNAYETİNDE KAMERA VE TANIK BEYANLARI MERCEK ALTINA ALINDI
Yüzde 84 engelli Fehmi Lup, 9 Ekim 2023 sabahı Kayseri Asri Mezarlığı'nda ölü bulundu.
Yapılan incelemelerde Lup'un bir gün önce saat 17.42'de mezarlığa girdiği tespit edildi. Cinayetin aydınlatılması için mezarlığın giriş ve çıkışlarını gören güvenlik kameraları ile çevredeki kamera görüntüleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Yeniden yapılan değerlendirmelerde Mehmet Can Dilekçi'nin beyanlarındaki çelişkiler, güvenlik kameralarına yansıyan hareketleri ve Fehmi Lup ile temasına ilişkin bulgular üzerinde duruldu.
Tanık Mustafa Türkaslan da savcılık ifadesinde Mehmet Can Dilekçi'nin kendisine olay günü Fehmi Lup ile yaşadıklarına ilişkin anlatımda bulunduğunu söyledi.
Mehmet Can Dilekçi ile birlikte Mehmet Dilekçi, Hürü Özdemir ve Selvi Songül Dilekçi gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda olayın Mehmet Can Dilekçi tarafından tek başına gerçekleştirildiği tespit edilerek Dilekçi tutuklandı; diğer üç şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mehmet Can Dilekçi'nin tutuklandıktan sonra cezaevine sevki sırasında kolluk personeline sözlü beyanda bulunması üzerine yeniden savcılığa getirildiği belirtildi. Dilekçi bu ifadesinde, Fehmi Lup'un kendisine bıçakla saldırdığını, kendisinin Lup'a sarılması üzerine bıçağın Lup'un kalbine saplandığını ileri sürdü.
"3 YIL DA GEÇSE, 39 YIL DA GEÇSE"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmaların süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."
Gürlek; soruşturmaları yürüten Artvin-Şavşat, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ilgili emniyet ve jandarma birimlerine ve çalışmalarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.