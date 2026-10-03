Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda 7 ayrı dosyada 8 cinayet aydınlatıldı.

Gürlek açıklamasında, "7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık: 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!" ifadelerini kullandı.

GÜRLEK: "MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Gürlek, 7 yeni dosyayla birlikte Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını açıkladı.

TAKVİM DOSYALARA ULAŞTI

Takvim dosyaların detaylarına ulaştı. Artvin'den Kayseri'ye uzanan dosyalarda yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, Adli Tıp incelemeleri, yer gösterme işlemleri ve yeniden alınan ifadeler soruşturmaların seyrini değiştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

NİGAR BİLGİN DOSYASI: 39 YILLIK SIR KAZIYLA ORTAYA ÇIKTI

Artvin'in Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin'in kaybolmasına ilişkin dosyanın geçmişi 1987 yılına uzanıyor.

Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı çıkarmaması üzerine İlçe Nüfus Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 Eylül 2026'da adres araştırması yapan jandarma ekipleri, Bilgin'in yaklaşık 35 yıldır köyde yaşamadığı, yıllardır kayıp olduğu ve öldürülmüş olabileceği yönünde bilgilere ulaştı.

Araştırmalarda Nigar Bilgin'in en son Zeki Bilgin ile 14 Ağustos 1987 tarihinde evlendiği ve bu tarihten sonra başka bir dijital ayak izinin bulunmadığı tespit edildi. Zeki Bilgin ile kardeşleri Müzekkir Bilgin ve Atanur Bilgin'in çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.

Müzekkir Bilgin ve Atanur Bilgin'in ifadelerinin ardından yer gösterme işlemleri gerçekleştirildi. Zeki Bilgin ise ifadesinde eşi Nigar Bilgin'in babası tarafından şiddet görmesi sonucu öldüğünü ve kendisinin maktulü gömdüğünü öne sürdü.

Yer gösterme işleminin ardından yapılan kazıda Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklere ulaşıldı.

Zeki Bilgin tutuklanırken Müzekkir Bilgin hakkında ev hapsi, Atanur Bilgin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

HAMZA GEDİK CİNAYETİ: 21 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde TMO bünyesinde bekçi olarak görev yapan Hamza Gedik, 8 Temmuz 2005'te çalıştığı TMO yerleşkesindeki kulübede çok sayıda bıçak darbesi almış ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

2005 yılındaki soruşturmada Nami Aydın, Şahin Aydın, Dönüş Aydın ve Hanım Aydın'ın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı ve olay yerindeki bulgulardan da o tarihte sonuç alınamadı.

Dosyada önemli gelişmelerden biri 7 Aralık 2007'de yapılan isimsiz ihbar oldu. Ankesörlü telefondan Şefaatli Cumhuriyet Savcılığını arayan kişi, cinayete ilişkin bazı isimler verdi. Ancak o dönem soruşturma sonuçlandırılamadı.

Dosyanın yeniden incelenmesiyle geçmiş ifadelerdeki çelişkiler, HTS kayıtları, otopsi raporu ve olay yeri görüntüleri yeniden değerlendirildi. Çok sayıda kişiyle görüşülürken eski ihbarın izi de sürüldü.

Muhammet Aydın'ın yeniden alınan ifadesinde cinayetin azmettirilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntılı iddialarda bulunduğu, eşi Funda Aydın'ın da soruşturma açısından önem taşıyan beyanlar verdiği kayıtlara geçti.

Toplanan delillerin ardından Kırşehir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda Muhammet Aydın, Dönüş Köylü, Veli Kaya, Yakup Yıldız, Hanım Aydın ve Nami Aydın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

ERHAN KURT DOSYASI: HTS KAYITLARI VE ÇELİŞKİLİ İFADELER YENİDEN İNCELENDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Erhan Kurt, 21 Eylül 2007'de Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Otopsi sonucunda ölümün bağla boğmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği belirlendi. Ancak cinayette kullanılan kablo bulunamadı ve ilk soruşturmada olayın failine ulaşılamadı. Dosya 2013'te daimî aramaya alındı.