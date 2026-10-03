Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Singo giderse 40 milyon euroluk yıldız gelecek
Galatasaray, Sacha Boey'in ayrılığının ardından kalıcı çözüm bulamadığı sağ bek bölgesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Brentford forması giyen 22 yaşındaki İtalyan futbolcu Michael Kayode'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bekte başlayan arayış sürüyor.
Bu bölgeye farklı dönemlerde takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, beklediği istikrarı yakalayamazken yönetim yeni bir transfer için çalışmalarına başladı.
Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Brentford'da forma giyen Michael Kayode oldu.
MİLLİ MAÇTAKİ PERFORMANSIYLA LİSTEYE GİRDİ
28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giyen Kayode'nin performansı Galatasaray cephesinde yakından takip edildi.
İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede bir gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bir başka golün hazırlığında da önemli rol oynadı.
Güçlü fiziği, atletizmi ve hücuma verdiği katkıyla öne çıkan Kayode, savunmadaki çok yönlülüğüyle de alternatif oluşturuyor.
Asıl mevkisi sağ bek olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde sol bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
SINGO'NUN DURUMUNA GÖRE HAMLE YAPILACAK
Galatasaray'da sağ bekte şu aşamada Roland Sallai görev alırken, Michael Kayode için yapılacak olası girişimin Wilfried Singo'nun geleceğine bağlı olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Singo'nun takımdan ayrılması halinde Brentford ile temas kurmayı planlıyor.
Transfer için ocak ayı veya sezon sonundaki yaz transfer dönemi seçenekler arasında bulunuyor.
Brentford, Kayode'yi geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İngiliz ekibine kısa sürede uyum sağlayan İtalyan futbolcu, performansının ardından A Milli Takım seviyesine kadar yükseldi.
Piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde gösterilen Michael Kayode, Brentford formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.
Galatasaray'ın olası transfer hamlesinde Brentford'un bonservis beklentisi ve Wilfried Singo'nun takımdaki geleceği belirleyici olacak.