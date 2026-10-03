Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Singo giderse 40 milyon euroluk yıldız gelecek

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bekte başlayan arayış sürüyor. Bu bölgeye farklı dönemlerde takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, beklediği istikrarı yakalayamazken yönetim yeni bir transfer için çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Brentford'da forma giyen Michael Kayode oldu.



MİLLİ MAÇTAKİ PERFORMANSIYLA LİSTEYE GİRDİ 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giyen Kayode'nin performansı Galatasaray cephesinde yakından takip edildi. İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede bir gol atan 22 yaşındaki futbolcu, bir başka golün hazırlığında da önemli rol oynadı.