TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı: Başkan Erdoğan gençlerle bir araya gelecek
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün heyecanı başladı. Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren festivalde bugün teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Erdoğan’ın Şanlıurfa programında kentteki açılış törenleri de yer alıyor.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan TEKNOFEST Güneydoğu, dördüncü gününde de yoğun ilgi görüyor.
TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, festival alanını ziyaret ederek teknoloji yarışmalarında derece elde eden gençlerle bir araya gelecek.
Erdoğan'ın kentteki programı TEKNOFEST ziyaretiyle sınırlı kalmayacak. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılış törenlerine de katılacak.
GÖKYÜZÜNDE TÜRK YILDIZLARI ŞÖLENİ
Festivalin dördüncü gününde gökyüzü gösterileri de ziyaretçilerin ilgi odağında olacak. Türk Yıldızları, Şanlıurfa semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla festival coşkusunu gökyüzüne taşıyacak.
Havacılık ve savunma sanayisine ilişkin gösterilerin yanı sıra ileri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de gün boyunca devam edecek.
MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN ÜRÜNLERİ SERGİDE
Festival alanında Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde geliştirdiği birçok platform ziyaretçilerle buluşuyor.
ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI'nın yanı sıra çeşitli kara ve deniz araçları da alanda sergileniyor.
Ziyaretçiler ayrıca sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi etkinliklere katılabiliyor.
Öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri, millî hava, kara ve deniz araçlarının sergileri ile farklı teknoloji firmalarının yer aldığı fuar alanları da festival programının öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
TEKNOFEST GÜNEYDOĞU YARIN SONA ERECEK
Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, bilim etkinliklerinden millî platformların sergilerine kadar geniş bir programla ziyaretçilerini ağırlayan TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim Pazar günü sona erecek.