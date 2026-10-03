Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan TEKNOFEST Güneydoğu, dördüncü gününde de yoğun ilgi görüyor. TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, festival alanını ziyaret ederek teknoloji yarışmalarında derece elde eden gençlerle bir araya gelecek. Erdoğan'ın kentteki programı TEKNOFEST ziyaretiyle sınırlı kalmayacak. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılış törenlerine de katılacak.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK YILDIZLARI ŞÖLENİ Festivalin dördüncü gününde gökyüzü gösterileri de ziyaretçilerin ilgi odağında olacak. Türk Yıldızları, Şanlıurfa semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla festival coşkusunu gökyüzüne taşıyacak. Havacılık ve savunma sanayisine ilişkin gösterilerin yanı sıra ileri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de gün boyunca devam edecek.