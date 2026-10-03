WSJ'nin haberinde geçtiğimiz ay ABD'ye yaptığı kritik devlet ziyareti sırasında Çinli yetkililerin zirve programını daraltmak ve Şi için özel dinlenme araları talep etmek adına yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'in son dönemdeki diplomatik temaslarında sergilediği olağandışı dinlenme talepleri 73 yaşındaki liderin sağlığı hakkındaki soru işaretlerini ve spekülasyonları yeniden alevlendirdi. The Wall Street Journal, Şi'nin ABD ziyaretinde pek çok kez mola talep ettiğini yazdı.

Habere göre Pekin yönetimi Washington'daki temaslar sırasında programda büyük kesintilere gitmekle kalmadı, aynı zamanda Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yalnızca Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ın kullanabileceği özel bir dinlenme odası talep etti.

Trump ve Şi Cinping. Fotoğraf: Reuters

Kimse böyle bir şey istememişti Eski bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, yabancı liderlerin ziyaretlerinde bu tür taleplerin son derece olağandışı olduğunu vurguladı.



Şİ'YE 5 SAATLİK MOLA

Çin heyetinden üst düzey bir isim ve Şi'nin genelkurmay başkanı olan Cai Qi'nin bile bu özel odayı kullanmasına izin verilmediği ifade edildi. Ayrıca Çin tarafı, zirve programındaki planlı bir çalışma yemeğini de reddederek programda yaklaşık beş saatlik bir boşluk yaratılmasını ve bu sürenin Şi'nin dinlenmesi için ayrılmasını sağladı.

MERDİVENDE EŞİNDEN DESTEK ALDI

The Wall Street Journal'a göre ziyaret sırasındaki görüntüler de dikkat çekici detaylar içeriyordu. Joint Base Andrews'a inişinde ve National Archives binasını ziyareti sırasında Şi'nin merdivenleri inerken ve yürürken eşi Peng Liyuan'ın elini tuttuğu ve fiziksel destek aldığı gözlendi. Washington'daki Ulusal Arşiv ziyareti planlanandan çok daha kısa sürerek yalnızca 10 dakika civarında tamamlandı.

Peng Liyuan, Şi Cinping, Donald Trump, Melania Trump. Fotoğraf: Reuters

HİNDİSTAN'DA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Şi'nin durumu, geçtiğimiz ay Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesinde de gündeme gelmişti. New Delhi'deki açılış oturumunda Çin liderinin rahatsız görünmesi üzerine Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin tercümanına dönerek "İyi mi?" diye sorduğu kameralara yansımıştı. Şi, o oturumun ardından liderler onuruna verilen resmi gala yemeğine katılmamıştı.

Çin Komünist Partisi'nin en üst düzey siyasi ve askeri görevlerini elinde bulunduran 73 yaşındaki Xi Jinping'in sağlığına dair Pekin yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar net bir halef belirlenmemiş olmasının bu tür sağlık iddialarını Çin'in liderlik istikrarı açısından daha da kritik hale getirdiğine dikkat çekiyor.

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