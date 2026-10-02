AVUKAT ÇİFTTEN TEK HİSSEDE MİLYARLIK TRAFİK

Son dalgada tutuklanan avukat eş ile kocasının gerçekleştirdiği devasa para trafiğinde tespit edildi. İstanbul Barosuna kayıtlı olan ve Beyoğlu merkezli "Förde Law Office" bünyesinde avukatlık yapan Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptıkları belirlendi.

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Soruşturma birimlerinin incelemelerine göre çiftin finansal hareket dökümünde yalnızca tek hissede işlem gerçekleştirildi. Karı-kocanın son bir yıl içinde Katılımevim dışında başka hiçbir hisse senedinde işlemi bulunmadığı saptandı. Çiftin söz konusu hisseye yatırdığı toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre avukat karı-koca, fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını satarak piyasadan çıktı. Gerçekleştirilen toplu satışların tutarı 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaşırken, çiftin bu işlemden elde ettiği net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.