Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı! Avukat Yasemin Yavuz-Gökhan Koçyiğit çifti ve şarkıcı Nil Özalp listede
Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında, aralarında şarkıcı Nil Özalp, avukat çift Yasemin Yavuz-Gökhan Koçyiğit ve eski basketbolcunun da yer aldığı 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasında, avukat çiftin adli incelemeler başlamadan hemen önce tek hissede gerçekleştirdiği alım-satımla 2,5 milyar lirayı aşan net kazanç sağlayarak piyasadan çekildiği ve milyarlık nakit çıkışlarıyla vurgun yapıldığı saptandı. Toplam tutuklu sayısının 85’e ulaştığı dev operasyonda, adli makamların MASAK verileri ışığındaki incelemeleri kararlılıkla sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
TUTUKLANAN İSİMLER
Son dalgada tutuklanan 20 kişilik isim listesi şu şekilde:
Soruşturma dosyasında yer alan şirket bağlantıları, koordineli fon işlemleri ve operasyon öncesi yapılan milyarlık nakit çıkışları, borsadaki manipülasyon ağını gözler önüne serdi.
AVUKAT ÇİFTTEN TEK HİSSEDE MİLYARLIK TRAFİK
Son dalgada tutuklanan avukat eş ile kocasının gerçekleştirdiği devasa para trafiğinde tespit edildi. İstanbul Barosuna kayıtlı olan ve Beyoğlu merkezli "Förde Law Office" bünyesinde avukatlık yapan Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptıkları belirlendi.
Soruşturma birimlerinin incelemelerine göre çiftin finansal hareket dökümünde yalnızca tek hissede işlem gerçekleştirildi. Karı-kocanın son bir yıl içinde Katılımevim dışında başka hiçbir hisse senedinde işlemi bulunmadığı saptandı. Çiftin söz konusu hisseye yatırdığı toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.
Sabah'ta yer alan habere göre avukat karı-koca, fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını satarak piyasadan çıktı. Gerçekleştirilen toplu satışların tutarı 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaşırken, çiftin bu işlemden elde ettiği net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.
PARA TRAFİĞİNİN KİŞİSEL DÖKÜMÜ DOSYADA
Soruşturma dosyasına yansıyan hesap dökümlerinde karı-kocanın bireysel bazda sağladığı nakit akışı da netleşti. Gökhan Koçyiğit'in Katılımevim paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırım yaptığı tespit edildi. Satış işlemlerinin ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil eden Koçyiğit'in, tek hissedeki bu operasyonla 2 milyar 60 milyon TL net kazanç elde ettiği belirlendi.
İstanbul Barosu üyesi avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ise aynı hisseye 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat gerçekleştiren Koçyiğit, 474 milyon TL net kazanç sağladı.
ESKİ BASKETBOLCU DA LİSTEDE
Tutuklananlar arasında bulunan Eski Ümit Milli Takım basketbolcusu ve borsa oyuncusu olarak bilinen Burak Sevindik'in de benzer bir yöntem izlediği saptandı. Sevindik'in, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında operasyon öncesi zamanlamayla yüksek montanlı nakit çıkışları gerçekleştirdiği ve tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon TL net nakit kazanç sağladığı belirlendi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65'e ulaşmıştı.
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