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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 isim gözaltında!

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.

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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 isim gözaltında!

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.

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ADIGÜZEL'İN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi olan Murat Güneş, 30 Nisan 2026'da Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP adayı olarak yarıştı ve üçüncü turda 22 oy alarak seçilmişti.

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