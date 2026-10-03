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Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Zen Pırlanta sahiplerine yurt dışı kaynaklı telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit mesajları gönderildiği belirlenirken, şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

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Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılanmalara yönelik soruşturma kapsamında, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-2

ZEN PIRLANTA SAHİPLERİNE TEHDİT MESAJLARI

Soruşturmada, örgüt adına Zen Pırlanta sahiplerine yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Tehdit mesajlarında şu ifadelere yer aldı:
- O evinde saklanıp çıkmasın ta ki onu yakalayana kadar
- Baban bizi engelleyip durmasın sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçuruz
- Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz
- Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık
- Zamanınız başladı

Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-4

Aynı sırada Diribaş'ın kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda eylemlerde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-5

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına ulaşıldı.

Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-6

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Başsavcılık, silahlı suç örgütleri ile vatandaşları tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik suç yapılanmalarına karşı yürütülen soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-8 Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-9 Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları gönderen “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli yakalandı-10

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