Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Tehdit mesajlarında şu ifadelere yer aldı:

- O evinde saklanıp çıkmasın ta ki onu yakalayana kadar

- Baban bizi engelleyip durmasın sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçuruz

- Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz

- Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık

- Zamanınız başladı