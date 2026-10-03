Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Aston Villa maçı tehlikede
Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki en etkili isimlerinden Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Kas problemi nedeniyle İsrail maçının kadrosundan çıkarılan 32 yaşındaki golcünün Çaykur Rizespor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maç arasında çalışmalarını sürdürürken hücum hattından sakatlık haberi geldi.
Sarı-lacivertlilerin formda golcüsü Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda yaşadığı problem nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
KAS PROBLEMİ NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Kosova'nın İsrail ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada forma giymesi planlanan Vedat Muriç, yaşadığı kas problemi sonrası son anda maç kadrosuna alınmadı.
Tecrübeli futbolcunun sakatlığının derecesine ilişkin ilk aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Romelu Lukaku'nun henüz tam olarak hazır duruma gelmemesi nedeniyle Muriç'in yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki planlarını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.
KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR
Vedat Muriç'in sağlık durumu, Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı rapor ve yapılacak kontrollerin ardından kesinleşecek.
Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 10 Ekim'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, dört gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak.
Bu sezon ikinci kez sakatlık yaşayan Kosovalı santrfor, daha önceki problemi nedeniyle 34 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 karşılaşmada görev yapamamıştı.
10 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti.
32 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor ve Aston Villa maçlarındaki durumu, yapılacak detaylı kontroller ve sağlık ekibinin hazırlayacağı rapor sonrası kesinlik kazanacak.