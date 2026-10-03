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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Aston Villa maçı tehlikede

Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki en etkili isimlerinden Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Kas problemi nedeniyle İsrail maçının kadrosundan çıkarılan 32 yaşındaki golcünün Çaykur Rizespor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Aston Villa maçı tehlikede

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maç arasında çalışmalarını sürdürürken hücum hattından sakatlık haberi geldi.

Sarı-lacivertlilerin formda golcüsü Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nda yaşadığı problem nedeniyle kadrodan çıkarıldı.


Fenerbahçe'ye Vedat Murić'ten kötü haber! Milli maçta sakatlandı - 1

KAS PROBLEMİ NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Kosova'nın İsrail ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada forma giymesi planlanan Vedat Muriç, yaşadığı kas problemi sonrası son anda maç kadrosuna alınmadı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlığının derecesine ilişkin ilk aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kosova kadrosundan son anda çıkarıldı! Kas problemi yaşadı - 2

Romelu Lukaku'nun henüz tam olarak hazır duruma gelmemesi nedeniyle Muriç'in yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki planlarını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

Lukaku hazır değilken Murić sakatlığı Fenerbahçe'yi vurdu - 3

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR

Vedat Muriç'in sağlık durumu, Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı rapor ve yapılacak kontrollerin ardından kesinleşecek.

Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 10 Ekim'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, dört gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak.

Rizespor ve Aston Villa maçları öncesi sağlık raporu bekleniyor - 4

Bu sezon ikinci kez sakatlık yaşayan Kosovalı santrfor, daha önceki problemi nedeniyle 34 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 karşılaşmada görev yapamamıştı.

Murić bu sezon ikinci kez sakatlandı! 34 gün sahalardan uzak kalmıştı - 5

10 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti.

32 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor ve Aston Villa maçlarındaki durumu, yapılacak detaylı kontroller ve sağlık ekibinin hazırlayacağı rapor sonrası kesinlik kazanacak.

10 maçta 9 gole katkı yapan Murić'in durumu netleşiyor - 6
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