Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe , milli maç arasında çalışmalarını sürdürürken hücum hattından sakatlık haberi geldi.

Romelu Lukaku'nun henüz tam olarak hazır duruma gelmemesi nedeniyle Muriç'in yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki planlarını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.