Yapay zeka denetimden kaçmayı başarıyor. (Foto: AA)

"TEST EDİLDİĞİNİ ANLAYIP ROL YAPABİLİRLER"

Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir." ifadesini kullandı.