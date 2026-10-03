Yapay zeka güvenlik testlerini kandırıyor mu? Eski OpenAI çalışanı uyardı
OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan David Robinson, mevcut güvenlik değerlendirmelerinin yetersiz olduğunu söyleyerek şirketlerin güvenlik testlerini acilen güncellemesi gerektiğini vurguladı.
OpenAI'ın eski çalışanı David Robinson, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerinden "kaçabileceğini" belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Robinson, yeni nesil modellerin test edildiklerini algılayıp canlıya alındıklarında tamamen farklı davranabileceklerini söyledi.
OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti.
"ALTAY AY ÖNCESİNDEN ÇOK DAHA TEHLİKELİLER"
Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
"Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli." ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden "kaçabileceğini" belirtti.
"TEST EDİLDİĞİNİ ANLAYIP ROL YAPABİLİRLER"
Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.
Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir." ifadesini kullandı.
Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti.