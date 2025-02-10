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Adana Demirspor Galatasaray maçında sahadan çekildi

Konuk ekip 11. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltıya isyan etti. Takım kaptanları 20 dakika sonra şok bir karar alarak A.Demirspor’u sahadan çekti... Soğuk havaya rağmen tribüne gelen bir çocuğun gözyaşları geceyi özetledi. Şimdi tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Adana Demirspor Galatasaray maçında sahadan çekildi

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    Türk futbolu dün yine kaos dolu bir geceye şahitlik etti. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında 1-0 geride götürdüğü maçın 31 . dakikasında sahadan çekildi. 11. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Konuk ekibin yoğun itirazları ve yabancı VAR hakeminin incelemesine rağmen karar değişmedi.

    12. dakikada Morata penaltıdan Galatasaray'ı öne geçirdi. 31. dakikada A.Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından Semih, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Ardından, Adana Demirspor sahadan çekildi. TFF'nin yaşananları inceledikten sonra konuk ekibi 3-0 hükmen yenik ilan etmesi bekleniyor.

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