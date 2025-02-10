Adana Demirspor Galatasaray maçında sahadan çekildi

Türk futbolu dün yine kaos dolu bir geceye şahitlik etti. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında 1-0 geride götürdüğü maçın 31 . dakikasında sahadan çekildi. 11. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi. Konuk ekibin yoğun itirazları ve yabancı VAR hakeminin incelemesine rağmen karar değişmedi.

12. dakikada Morata penaltıdan Galatasaray'ı öne geçirdi. 31. dakikada A.Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından Semih, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Ardından, Adana Demirspor sahadan çekildi. TFF'nin yaşananları inceledikten sonra konuk ekibi 3-0 hükmen yenik ilan etmesi bekleniyor.