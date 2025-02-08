Kartal’a yeni transfer geliyor

Beşiktaş'ın bugün İstanbul'a gelecek yeni transferi Keny Arroyo, performansı ile herkesin gündeminde. Ekvatorlu genç futbolcu, 2024 yılında 18 yaş altı futbolcular arasında en çok asist yapan 3. oyuncu konumunda bulunuyor. Bir dönem Arroyo ile Portekiz'in önemli kulüplerinden Porto da ilgilenmişti.



Öte yandan Premier Lig'in resmi sayfası 18 yaşındaki oyuncuyu İngiltere'de oynayabilecek genç Güney Amerikalılar listesine koymuştu. Ada basını ise bu gelişmenin ardından genç kanadın, Premier Lig takımlarının radarında olması gerektiğini öne sürmüştü.



Siyah-Beyazlılar İngiliz ekiplerinden elini çabuk tutarak "Arroyo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştır" açıklamasını yaptı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol; 8 asistlik performans göstermeyi başardı. Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.



4.5 YILLIK İMZAYI ATTI

Siyah-Beyazlı kulüp, Ekvadorlu genç yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun maliyeti ve bonservisi belli oldu. Ücret: Sezon sonuna kadar 400 bin, kalan yıllar 800 bin Euro. Opsiyon: Kalan %30'unu 2.5 milyon Euro'ya alma hakkı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN