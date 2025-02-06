Trabzonspor Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi İskenderun ile yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, 2. Lig temsilcisi İskenderunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti.

Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, bu maçla birlikte ilk kez Bordo-Mavili formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Zubkov, ikinci yarının başında Cham'ın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 4, İskenderunspor 2 puana yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

BEKLENMEYEN SONUÇ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz hem hücumda gol kaçırırken hem de savunmada gol yerken, basit hatalar yaptık. Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Rakibi tebrik ediyorum, hem tesisleriyle, organizasyonuyla, genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler. Bizim için de kayıp 2 puanın dışında moral olarak etkilediğini düşünüyorum" diye konuştu.