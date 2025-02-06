Oleksandr Zubkov: Güzel işler başaracağız

Fırtına'da sözleşme imzaladıktan 1 gün sonra İskenderun'da forma giyen yeni transfer Oleksandr Zubkov, "Başka Ukraynalı futbolcuların da burada olması adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor. Ancak farklı ülkelerden gelen oyuncular da var, birlikte daha güzel işler başaracağız. İki yıl önce Trabzonspor'un şampiyon olduğunu biliyorum, bu başarıyı tekrar yakalamak istiyoruz. En büyük hedefimiz yeniden kupalar kazanabilmek. Trabzonspor'un olması gerektiği yerde olmadığını biliyoruz. Bir an önce iyi sonuçlar alarak hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

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