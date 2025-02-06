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Emil Breivik sesleri! Beşiktaş Molde'nin yıldızı için harekete geçti

Siyah- Beyazlılar’ın 24 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ve kısa süre içerisinde Norveç ekibine teklifte bulunacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Emil Breivik sesleri! Beşiktaş Molde’nin yıldızı için harekete geçti

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahada yaşanan ayrılıklar sonrası bu bölgeyi takviye etmek için girişimlere başladı. Siyah- Beyazlılar'ın Molde'de forma giyen Emil Brievik ile ilgilendiği ve yıldız oyuncu için kısa süre içerisinde Norveç ekibine teklifte bulunacağı öğrenildi.

    24 yaşındaki Norveçli orta sahanın hem vatandaşı Solskjaer, hem de eski teknik direktörü Erling Moe faktörü nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında.

    Bu sezon Molde formasıyla çıktığı 12 maçta 930 dakika sahada kalan Breivik söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Molde ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro değer biçiliyor.

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