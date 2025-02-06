2.5 milyon Euro’ya Lemina

Dün İstanbul'a gelen Gabonlu yıldız için Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Lemina, "Evime döndüm" açıklaması yaptı

Galatasaray, kış transfer sezonunda 3. transferini de bitirdi.



Sarı- Kırmızılılar, eski yıldızı Mario Lemina'yı transfer etti. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha dün İstanbul'a geldi. Cimbom, Lemina için Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca tecrübeli futbolcuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Yarım sezon için 1.2 milyon Euro kazanacak Lemina, bir sonraki sezon ise 2.5 milyon Euro maaş alacak. Lemina'nın ilk sözleri, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Burada yeniden bulunmak heyecan verici. Hayalim hep Galatasaray'dı" diye konuştu.

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