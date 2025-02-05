Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nda Al Hilal, Persepolis’i 4-1 yendi!

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda Fenerbahçe'nin iki eski teknik direktörü Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ı karşı karşıya getiren maçta, Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Kartal'ın başında olduğu İran temsilcisi Persepolis'i 4-1 yendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan maça hızlı başlayan Jesus'un öğrencileri, 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Joao Cancelo, 39 ve 45+1. dakikalarda Salem Al Dawsari'nin kaydettiği gollerle maçtan galibiyetle ayrıldı.