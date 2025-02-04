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Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor

Cimbom, Mario Lemina için Wolverhampton ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. İki takımın ödeme planı üzerine son detayları görüştüğü öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor

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    Forvet bölgesine yaptığı Alvora Morata hamlesiyle ses getiren Galatasaray orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusu Mario Lemina için Wolverhampton ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Aslan'ın İngiliz ekibiyle ödeme palanı üzerine son detayları görüştüğü ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    3 MİLYON EURO KAZANACAK
    Galatasaray'ın Ada ekibinden 3,5 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlandığı Gabonlu ön liberonun Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 3 milyon Euro alacağı da gelen bilgiler arasında.

    Bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maça çıkan ve 1 gol, 3 asiste imza atan Lemina, Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli oyuncu 5 yıl aranın ardından yeniden Sarı-Kırmızılı formayı terletme fırsatı bulacak. 2019-20 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray forması giyen Lemina 28 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 31 yaşındaki yıldız Gabon formasıyla da 32 maçta 3 gol attı.

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