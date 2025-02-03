NBA’de tarihe geçen muhteşem takas!

NBA'de Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek takas karşılığında Luka Doncic'i kadrosuna kattı. Mavericks tarafından 2018 draftında 1. tur 3. sıradan seçilen 25 yaşındaki Doncic, lige adım attığı günden bu yana etkili performansıyla adından söz ettirdi.

Kaliforniya takımı Lakers formasını 2019'da giymeye başlayan Davis ise, takımıyla birer kez NBA ve NBA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Doncic'in takas haberine ilişkin Suns'ın skorer oyuncusu Devin Booker, "Bu çılgınlık. Bu konuda ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Luka, herkesin dokunulmaz ve takas edilemez olduğunu iddia ettiği bir oyuncuydu. NBA size bir kez daha gösteriyor ki bu tahmin edilemez bir iş. Sürekli senin hakkında konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.