Alvaro Morata resmen Galatasaray’da!

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. Morata'yı 1.5 sezonluğuna kiralayan Cimbom'un sözleşmede 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

Yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar 4 milyon Euro ödenecek. Morata'ya gelecek sezon 8 milyon Euro maaş verilecek. Milan'a ise 1, 5 sezon için 6 milyon Euro'luk bir kiralama bedeli ödenecek. İspanyol forvet, kariyeri boyunca yaptığı iyiliklerle dikkat çekiyor.

Tecrübeli golcü, Hatay depreminde Türkiye'ye yardım eden oyuncular arasındaydı. Morata, kanser hastası çocuklara karşı çok duyarlı. 2014 yılında "Benim saç stilime sahip olmak isteyen kanser hastası çocuklarla tanıştım, onlar benim stilime sahip olamayacakları için ben de onlar gibi saçlarımı kazıttım" diyerek saçlarını kestirmiş. Geçen sene Eylül ayında aynı sebepten dolayı bir daha saçlarını kazıtmış, sık sık kanser hastası çocukları ziyaret ediyor.



MORATA'DAN BEKLENEN HAMLE

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip eden Morata, transfer ateşini yaktı. İspanyol yıldızın Sarı-Kırmızılılar'ı takip etmesi taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaşattı. Galatasaray taraftarı, Alvaro Morata'nın Victor Osimhen ile müthiş bir ikili oluşturacağını düşünüyor.



SÜRPRİZ TAKİPLEŞME

G.Saray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın eşiyle Icardi'nin yeni sevgilisi sosyal medyada takipleşmeye başladı. Morata ve Icardi'nin eşlerinin birbirleriyle takipleşmesi Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.



MORATA İMZAYI ATTI

G.Saray'ın her konuda anlaştığı Morata'nın resmi imzayı attığı öğrenildi. Menajer Gardi sosyal medya hesabından Morata ve yönetici Abdullah Kavukcu ile olan fotoğrafını paylaştı.