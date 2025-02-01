Alvaro Morata Galatasaray’da! Bu gece İstanbul’a inecek

Feyenoord'dan Santiago Gimenez'in transferini bitiren İtalyan temsilcisi, İspanyol futbolcunun gidişine izin verdi ve Morata resmen Aslan oldu. Bu gece de İstanbul'a ayak basacak.

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvet arayışına başlayan Galatasaray 'ın gündemine gelen isimlerden biri Alvaro Morata olmuştu. Deneyimli forvetle bir süredir görüşen Aslan, mutlu sona ulaştı.

Alvaro Morata (AA)

KARİYERİNDE YOK YOK

İspanyol golcü Alvaro Morata, Galatasaray'la resmi sözleşme imzalamak üzere Milano'ya veda etti. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz yaz İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Morata, sayısız kupa kazandı. 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi, 1 Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu ve daha birçok başarıya sahip.