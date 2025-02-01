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Alvaro Morata Galatasaray'da! Bu gece İstanbul'a inecek

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye oranla sessiz kalan Galatasaray, ilk dünya yıldızı bombasını patlattı. Sarı kırmızılı ekip, Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol golcü bu gece İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 19:33 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:06
Alvaro Morata Galatasaray’da! Bu gece İstanbul’a inecek

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    Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvet arayışına başlayan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri Alvaro Morata olmuştu. Deneyimli forvetle bir süredir görüşen Aslan, mutlu sona ulaştı.

    Feyenoord'dan Santiago Gimenez'in transferini bitiren İtalyan temsilcisi, İspanyol futbolcunun gidişine izin verdi ve Morata resmen Aslan oldu. Bu gece de İstanbul'a ayak basacak.

    İşte Morata'nın ilk fotoğrafı

    Alvaro Morata (X)Alvaro Morata (X)

    Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

    KARİYERİNDE YOK YOK

    İspanyol golcü Alvaro Morata, Galatasaray'la resmi sözleşme imzalamak üzere Milano'ya veda etti. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz yaz İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

    Kariyeri boyunca Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Morata, sayısız kupa kazandı. 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi, 1 Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu ve daha birçok başarıya sahip.

    Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

    OPSİYON CİMBOM'DA

    Galatasaray, Milan'ın golcü oyuncusu Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, hem yıldız futbolcu hem de İtalyan kulübüyle el sıkıştı. Satın alma opsiyonu da Aslan'ın olacak.

    Alvaro Morata (REUTERS)Alvaro Morata (REUTERS)

    Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 25 karşılaşmaya çıkan Alvaro Moata, 6 gol atıp 2 de asist yaptı ve 1671 dakika sahada kaldı.

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