Simao Sabrosa: Beşiktaş’ı destekliyorum

Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa, Siyah-Beyazlılar ile ilgili açıklamalar yaptı. Sabrosa, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ı takip ediyorum. Rafa ve Mario, benim çok yakın arkadaşlarım. Beşiktaş'ı destekliyorum ve çok seviyorum. Başkan Serdal Adalı'ya da bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.

2010-11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a gelen Simao Sabrosa, ilk sezonunda 28 maçta forma giyerken 8 gol attı, 6 asist yaptı. Portekizli futbolcu Siyah-Beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise 42 karşılaşmada 5 gol, 7 asistle oynadı. Simao toplam 70 maçta Kartal formasını giydi.