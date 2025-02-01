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Fenerbahçe'de 7 yılda 22 stoper!

Fenerbahçe, stoper pozisyonuna yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine topladı. Kadrosuna son olarak Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı dahil eden Kanarya, başkan Ali Koç döneminde geride kalan süreçte söz konusu pozisyonda istikrarı yakalayamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Fenerbahçe’de 7 yılda 22 stoper!

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    Fenerbahçe, stoper pozisyonuna yaptığı transferlerle dikkat çekti. Kadrosuna son olarak Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı dahil eden Kanarya, başkan Ali Koç döneminde geride kalan süreçte söz konusu pozisyonda istikrarı yakalayamadı.

    Stoper bölgesine transferde nokta atışı yapmakta zorlanan Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki son 7 yılda 22. stoper transferini gerçekleştirdi. Koç'un ilk kez göreve geldiği 2018-2019 sezonundan itibaren geride kalan zaman diliminde Fenerbahçe, her sezon en az 2 stoper takviyesi yaparken, 14 transfer döneminin sadece 1'ini boş geçti.

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