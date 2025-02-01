PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

10 milyon Euro'ya Alvaro Morata transferi tamam!

Galatasaray yönetimi Alvaro Morata’nın ardından Milan’la da anlaşmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan kulübünü 10 milyon Euro’luk zorunlu opsiyonla ikna ettiği ve İspanyol forvetin kısa sürede İstanbul’a geleceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
10 milyon Euro’ya Alvaro Morata transferi tamam!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer döneminin sona ermesine iki haftadan az bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar çok önemli bir transferi bitiriyor.

    Önceki gün yönetimin Milan formasını giyen Alvaro Morata ile masaya oturduğunun duyulması büyük heyecan yaratmıştı. Yaklaşık 24 saattir çok yoğun bir şekilde hem İtalyan kulübü hem de İspanyol forvetle görüşmelerini sürdüren Galatasaray mutlu sona artık çok yakın. Alınan bilgilere göre Morata'nın ardından Milan'la da anlaşma sağlandı.

    Sarı-Kırmızılılar'ın 32 yaşındaki golcüyü zorunlu opsiyonla kiralayacağı ve sezon sonunda 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Alvaro Morata ile de 2.5 yıllığına el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında. Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'nun şu anda Milano'da olduğu ve kısa süre içerisinde Morata ile beraber İstanbul'a geleceği belirtildi.

    İMZA İÇİN GİMENEZ BEKLENİYOR
    Milan kulübü Alvaro Morata'nın gidişini onaylamak için bir forvet transferi yapmayı bekliyor. İtalyan kulübünün Feyenoord'tan Gimenez'i kısa süre içinde kadroya katması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    Kardelenler
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı
    BMGK’nın Kıbrıs kararına Türkiye’den sert tepki: Raf ömrü tükendi
    Trump’tan LGBT’ye bir yumruk daha: Cinsiyet farklılığını ifade eden zamirler kullanılmayacak
    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
    RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Teknoloji mi strateji mi? Savaşın kaderi değişti! İstihbaratttan Rusya-Ukrayna raporu
    Yapay zeka siyasi tezgah: DeepSeek Tiananmen Meydanı’ndan ve ChatGPT Gazze’den patladı!
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...