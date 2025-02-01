10 milyon Euro’ya Alvaro Morata transferi tamam!

Ara transfer döneminin sona ermesine iki haftadan az bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar çok önemli bir transferi bitiriyor.

Önceki gün yönetimin Milan formasını giyen Alvaro Morata ile masaya oturduğunun duyulması büyük heyecan yaratmıştı. Yaklaşık 24 saattir çok yoğun bir şekilde hem İtalyan kulübü hem de İspanyol forvetle görüşmelerini sürdüren Galatasaray mutlu sona artık çok yakın. Alınan bilgilere göre Morata'nın ardından Milan'la da anlaşma sağlandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 32 yaşındaki golcüyü zorunlu opsiyonla kiralayacağı ve sezon sonunda 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Alvaro Morata ile de 2.5 yıllığına el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında. Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'nun şu anda Milano'da olduğu ve kısa süre içerisinde Morata ile beraber İstanbul'a geleceği belirtildi.

İMZA İÇİN GİMENEZ BEKLENİYOR

Milan kulübü Alvaro Morata'nın gidişini onaylamak için bir forvet transferi yapmayı bekliyor. İtalyan kulübünün Feyenoord'tan Gimenez'i kısa süre içinde kadroya katması bekleniyor.