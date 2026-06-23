Putin'in yasak aşkını ifşa etmişti! Kremlin'in kara listesindeki gazeteci ölü bulundu

Gazeteci Grigory Nekhoroshev, Fotoğraflar: Takvim

SÜRGÜNDEKİ GAZETECİNİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Uzun yıllardır Letonya'nın başkenti Riga'da siyasi mülteci olarak yaşayan muhalif gazeteci Grigory Nekhoroshev, 19 Haziran'da gizemli şekilde hayatını kaybetti. Letonya merkezli yayın organı Delfi'nin haberine göre, Nekhoroshev evinin yakınlarındaki ormanlık alandan topladığı "yalancı bal mantarları" nedeniyle zehirlendi.

Gazetecinin yakın çevresi mantar zehirlenmesi iddiasını doğrulasa da akılllara Nekhoroshev'in Putin hakkındaki iddiaları geldi.

Putin ve Alina Kabaeva

PUTİN'İN "YASAK AŞKINI" İLK O YAZMIŞTI

Grigory Nekhoroshev, Rusya tarihinin en büyük magazin ve siyaset skandallarından birine imza atan isimdi. Putin'in, Olimpiyat şampiyonu ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile olan ve Kremlin tarafından her zaman sert dille reddedilen gizli ilişkisi iddiasını ilk kez haberleştiren ve kamuoyuna duyuran gazeteciydi.

Bu ifşaatın ardından, haberi yayınlayan gazete dönemin Rus yönetimi tarafından kapatılmış ve Nekhoroshev hedef tahtasına oturtulmuştu. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından can güvenliği endişesiyle ülkesini terk eden gazeteci, 11 yıldır Letonya'da sığınmacı olarak yaşıyordu.