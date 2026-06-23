Putin'in yasak aşkını ifşa etmişti! Kremlin'in kara listesindeki gazeteci ölü bulundu
Rusya lideri Vladimir Putin ile jimnastikçi Kabaeva arasındaki yasak aşk iddiasını dünyaya duyuran sürgündeki muhalif gazeteci Grigory Nekhoroshev, Letonya’da "mantar zehirlenmesi" sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Arkadaşları, Kremlin'in kara listesindeki gazetecinin suikaste kurban gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Gazeteci Grigory Nekhoroshev, Letonya'da mantar zehirlenmesi sonucu ölü bulundu.
- Nekhoroshev, Vladimir Putin'in Alina Kabaeva ile ilişkisini dünyaya duyuran gazeteciydi.
- Putin'in gizli aşkını ifşa eden gazetenin kapatılmasının ardından Nekhoroshev Rusya'dan ayrıldı.
- Nekhoroshev, Letonya'da 11 yıldır siyasi mülteci olarak yaşıyordu.
- Arkadaşları, Nekhoroshev'in ölümüne şüpheyle yaklaşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in jimnastikçi Alina Kabaeva ile olan gizli aşk ilişkisi iddiasını dünyaya ilk duyuran gazeteci Grigory Nekhoroshev, sürgünde yaşadığı Letonya'da ölü bulundu. 69 yaşındaki Nekhoroshev'in, ormandan topladığı mantarlardan zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
SÜRGÜNDEKİ GAZETECİNİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ
Uzun yıllardır Letonya'nın başkenti Riga'da siyasi mülteci olarak yaşayan muhalif gazeteci Grigory Nekhoroshev, 19 Haziran'da gizemli şekilde hayatını kaybetti. Letonya merkezli yayın organı Delfi'nin haberine göre, Nekhoroshev evinin yakınlarındaki ormanlık alandan topladığı "yalancı bal mantarları" nedeniyle zehirlendi.
Gazetecinin yakın çevresi mantar zehirlenmesi iddiasını doğrulasa da akılllara Nekhoroshev'in Putin hakkındaki iddiaları geldi.
PUTİN'İN "YASAK AŞKINI" İLK O YAZMIŞTI
Grigory Nekhoroshev, Rusya tarihinin en büyük magazin ve siyaset skandallarından birine imza atan isimdi. Putin'in, Olimpiyat şampiyonu ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile olan ve Kremlin tarafından her zaman sert dille reddedilen gizli ilişkisi iddiasını ilk kez haberleştiren ve kamuoyuna duyuran gazeteciydi.
Bu ifşaatın ardından, haberi yayınlayan gazete dönemin Rus yönetimi tarafından kapatılmış ve Nekhoroshev hedef tahtasına oturtulmuştu. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından can güvenliği endişesiyle ülkesini terk eden gazeteci, 11 yıldır Letonya'da sığınmacı olarak yaşıyordu.
ARKADAŞLARINDAN SUİKAST İMASI
Nekhoroshev'in ani ölümünün, arkadaşları arasında da şok etkisine yol açtığı bildirildi. Ölümünden iki gün önce kendisini bir edebiyat kulübünde gören arkadaşı Andrey Shavrey, gazetecinin son derece neşeli ve sağlıklı göründüğünü belirtti. Bir diğer görgü tanığı olan sanat uzmanı Artur Avotiņš ise, olaydan bir gün önce Nekhoroshev'i şehir içi otobüste güler yüzlü bir şekilde seyahat ederken gördüğünü aktardı. Arkadaşları, Kremlin'in kara listesinde olan Nekhoroshev'in ölümüne şüpheyle yaklaşıyor.