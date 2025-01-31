Galatasaray’da Morata bombası!

Galatasaray flaş bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalya'nın Milan takımında forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata ile her konuda anlaştığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen İspanyol yıldız, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılılar'ın, dünyanın önemli golcüleri arasında gösterilen Morata'yı 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı gelen haberler arasında. Galatasaray'ın 32 yaşındaki yıldız golcüye yıllık 6 milyon Euro maaş vereceği iddia ediliyor.