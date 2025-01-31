Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer maçın ardından konuştu: Üzgünüz lige odaklanacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada Play-Off'a kalamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Norveçli hoca, "Avrupa'da yola devam etmek istiyorduk ama bir türlü son vuruşlarda başarılı olamadık. Özellikle ilk yarıda kötü oynadık. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Beşiktaş olarak çok daha baskılı bir futbol oynamamız gerekiyor. Futbolcularıma bunları daha iyi anlatmam gerekiyor. Ligde bu hafta maçımız yok. Bu nedenle oyuncularılma daha fazla çalışma imkanı bulacağım. En iyisini yapmak istiyorum. Ümitsizliğe gerek yok" ifadesini kullandı.