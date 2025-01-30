Fenerbahçe İsmail Yüksek’in kontratını uzatmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in maaşında iyileştirme yaparak milli futbolcuya yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuya kontratını 2028'e kadar uzatma teklifinde bulunacak. İsmail Yüksek'in kazandığı yıllık ücrette iyileştirme yapılacak ve yıllık maaşı 40 milyon liraya yükseltilecek. İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla toplamda 100 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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