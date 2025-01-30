Danylo Sikan: "Daha iyisini yapacağım"

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan dün basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Ukraynalı golcü, "Büyük oyuncuların forma giydiği bir kulübe geldim. Ben de onlardan daha iyi bir santrfor performansı göstermek istiyorum. Önceliğim takımın kazanması. Takım galip geldiğinde attığım goller anlam kazanıyor. Takım başarılı olmadığında kendimi de başarılı saymam" dedi. Sikan, "Shakhtar'da uzun bir süre oynadım, çok çalıştım ve birçok gol attım. Asistler yaptım, kupalar kazandık. Başarı için neye ihtiyaç olduğunu öğrendim. Trabzonspor'da da aynı başarıyı yakalamak, hatta daha iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu.

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