Beşiktaş'ın sezon başında Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, Siyah-Beyazlı kulüpteki ilk 6 ayında beklenen performansı sergileyemedi. Kasımpaşa, Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başlamıştı. Siyah-Beyazlı kulüp dün yaptığı açıklamada Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

