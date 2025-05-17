Bakanlığın gündeminde "home office" var!

TBMM Dilekçe Komisyonu, pandemi dönemiyle birlikte yaygınlaşan, çalışma hayatının gözdesi haline gelen "home Office" ve "hibrit" çalışma modellerini inceleyecek. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlardan yeni çalışma modellerinin Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamaları ile bakanlığın hazırlıklarını sürdürdüğü mevzuat çalışması hakkında bilgi alacak.



Komisyon Başkanı Sunay Karamık, Çalışma Bakanlığı'nın yeni çalışma modellerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yaptığını kaydederken yerinde inceleme yapabileceklerini ya da bakanlık ve ilgili kurum yetkililerine komisyona davet edebileceklerini söyledi.



Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi amacıyla serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerin artırılmasının da gündemde olduğu kaydedildi.

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