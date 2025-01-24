Jose Mourinho: Hakem skoru etkiledi

Mourinho Lyon karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca "Orta hakem sarı kart vererek hata yaptığı pozisyonda VAR çağırmadı. Hakem VAR'a gitmiş olsa kırmızı kart verecekti.

VAR hakemlere yardım etmek için orada. VAR kararı çıkan kırmızı kartta devreye girdi ancak bir önceki pozisyonda yapmadı. Kumbedi, ikinci yarıda Szymanski'ya faul yaptı. Aynı oyuncu iki kere atılması gerekiyordu. Meslektaşım da kendisinin yeteri kadar şanslı olacağını düşünecektir ki Kumbedi'yi oyundan çıkarttı. Amrabat ve Osayi kart cezalısı. Orada nasıl takım kuracağız, göreceğiz. 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyon geçerli olacak. Biz oraya (Midtjylland) galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.