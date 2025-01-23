Nuri Şahin’in görevine son verildi

Borussia Dortmund, Teknik Direktör Nuri Şahin'le yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Dortmund ve Nuri Şahin artık kendi yollarına gidiyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Bologna maçında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-1 yenilginin ardından başantrenörünü serbest bıraktı" ifadeleri yer aldı. Görev yaptığı 27 maçta Nuri Şahin, 12 galibiyet; 11 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı. Dortmund, son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet alırken üst üste 4 karşılaşmadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.

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