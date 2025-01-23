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Nuri Şahin’in görevine son verildi

Borussia Dortmund, Teknik Direktör Nuri Şahin'le yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Bologna'ya karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından başantrenörün serbest bırakıldığı belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Nuri Şahin’in görevine son verildi

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    Borussia Dortmund, Teknik Direktör Nuri Şahin'le yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Dortmund ve Nuri Şahin artık kendi yollarına gidiyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Bologna maçında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-1 yenilginin ardından başantrenörünü serbest bıraktı" ifadeleri yer aldı. Görev yaptığı 27 maçta Nuri Şahin, 12 galibiyet; 11 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı. Dortmund, son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet alırken üst üste 4 karşılaşmadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.

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