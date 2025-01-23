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Kartal’ın muhteşem ikilisi: Rashica ve Rafa Silva

Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu 4 golle devirirken Rashica ve Rafa Silva maça damgasını vuran ikili oldu. Rashica 2 gol atarken,Portekizli futbolcu da 2 asist, 1 golle İspanyol takımının ipini çeken isim oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Kartal’ın muhteşem ikilisi: Rashica ve Rafa Silva

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    Beşiktaş, A.Bilbao'yu devirirken Rashica ve Rafa Silva performanslarıyla maçın kazanılmasında çok önemli rol oynadı. Siyah-Beyazlı takımın Kosovalı yıldızı Rashica 2 gol atarken, Portekizli futbolcu Rafa Silva sezon başındaki görüntüsüne dönerek 1 gol, 2 asistle takımını sırtlayan isim oldu. A.Bilbao gibi İspanya'nın üst düzey bir ekibi karşısında maçın başlangıç düdüğüyle birlikte müthiş bir baskı kuran Kartal rakibihi hallaç pamuğu gibi dağıtırken Rashica ve Rafa Silva farklı galibiyette başrol oynadı.

    İSTANBUL'DA GEMİ BATTI
    Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu farklı yenmesi İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından biri olan Marca gazetesi Athletic Bilbao'nun 4-1'lik farklı mağlubiyetini, "İstanbul'da gemi battı. Beşiktaş kazandı" başlığıyla okurlarına duyurdu.

    MARIO İLK GOLÜNÜ ATTI
    Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario Siyah-Beyazlı forma altında ilk golünü attı. Takımının A.Bilbao önünde kazandığı penaltıyı gole çeviren Joao Mairo böylece siftah yapmış

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