Galatasaray’da Ahmed Kutucu ile ilk görüşme!

Galatasaray başarılı perfomansı ile adından söz ettiren Ahmed Kutucu ile anlaşma zemini arıyor. Genç futbolcu için Eyüpspor ve Galatasaray prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer için Sarı-Kırmızılılar'ın Eyüpspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli vereceği öğrenildi. Ancak Ahmed Kutucu ile dün yapılan ilk görüşmede maaş engeli çıktı. Genç oyuncu yıllık 1.5 milyon Euro isterken Galatasaray'ın 1 milyon Euro önerdiği belirtildi. Tarafların bugün bir kez daha bir araya geleceği öne sürülürken büyük ihtimalle anlaşmanın olması bekleniyor.

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